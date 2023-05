Les Balears cobreixen per primera vegada el 25 % de la demanda elèctrica amb energies renovables

Les Illes Balears varen cobrir per primera vegada el 25 % de la demanda elèctrica amb energies renovables. Durant el passat mes d’abril, les energies renovables produïdes a les Illes assoliren el rècord en arribar a cobrir el 12,2 % de la demanda, el que junt amb la part renovable de l’enllaç (un 12,8 %) fa que la xifra arribi al 25 %.

L’objectiu de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica era arribar a aquesta xifra a finals del 2023, però l’augment exponencial de producció d’energia solar fotovoltaica en els darrers anys ha permès arribar abans a l’objectiu. La producció d’aquesta energia quasi s’ha quadruplicat els últims quatre anys, i ha passat de 10.659 MW l’abril del 2019 a 39.151 MW l’abril del 2023.

El percentatge produït per renovables a les Illes s’ha incrementat un 100 %, i ha passat del 5,2 % l’abril de 2018, al 5,6 % en el de 2019 i al 12,2 % en aquest mateix mes de 2023.

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha recordat que «l’objectiu és aconseguir que les Illes Balears produeixin el 70 % de l’energia del territori per al 2050, tal com marca la Llei de canvi climàtic i transició energètica. L’acceleració de les renovables a les Illes farà que puguem aconseguir la sobirania energètica i deixar de dependre de l’exterior, amb les conseqüències positives que això té també per a la salut, ja que deixam de dependre de centrals tèrmiques i, per tant, deixam d’emetre emissions a l’atmosfera».

Per la seva part, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha indicat que «aquestes dades no són només xifres positives a nivell de transició energètica, sinó també per a la salut de les persones, perquè respiram un aire millor en reduir els combustibles fòssils que cremam a les centrals tèrmiques. A més, l’increment de l’autoconsum ens permet seguir reduint la demanda elèctrica en un context d’electrificació. Més renovables són menys emissions i més salut».