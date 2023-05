'Per què hem de votar?', aquest dijous a Can Alcover

Un grup de persones de diferents sectors, àmbits i professions s'han unit per a conscienciar la ciutadania mallorquina de la importància d'anar a votar a les eleccions del proper mes de maig.

Així, constituïts en la plataforma 'Visc a Mallorca', expliquen que la participació electoral no ha fet més que disminuir en els darrers anys. Segons les dades, a principis de segle, el vot rondava el 60%; a les eleccions del 2019 fou del 55%; i aquestes properes eleccions, segons totes les enquestes, amb prou feines arribarà a la meitat del cens.

Els impulsors de la iniciativa afirmen que aquestes són «unes eleccions molt importants», ja que les Illes Balears s'enfronten a grans reptes com «l'augment de la inflació, la manca d'habitatge accessible, la pèrdua d'ús social de la nostra llengua, l'espoli fiscal, els costos de la insularitat, el domini del patriarcat o el canvi climàtic, entre d'altres»

Per això, la plataforma organitza actes per a promoure el vot i aquest dijous, a les 19.30 hores, ens explicaran per què hem de votar a Can Alcover.