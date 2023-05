UIB: El 10% d'alumnes de màster i el 26,5% dels de doctorat són estrangers

La Universitat de les Illes Balears (UIB) celebra del 2 al 5 de maig la Setmana del Postgrau, amb la qual vol promoure els estudis de màster i doctorat entre els alumnes propis i de la resta de l'Estat i del món, coincidint amb l’obertura del període d’inscripcions el dia 2 de maig.

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) han preparat la VIII edició de la Setmana del Postgrau, durant la qual es faran conferències sobre temes d'actualitat, concursos, jornades de portes obertes, lliurament de premis i moltes més activitats per donar a conèixer la formació de postgrau oficial que ofereix la UIB.

A més, els alumnes que han defensat el treball de fi de màster o la tesi doctoral tindran l’oportunitat d’explicar el seu treball en exposicions de cinc minuts, i durant tota la setmana estaran exposats telemàticament els pòsters del VII Concurs de Pòsters de la Setmana del Postgrau.

Els estudis de postgrau permeten desenvolupar habilitats per a aplicar un coneixement específic a una àrea determinada, endinsar-se en el món de la recerca i millorar les opcions d’ocupabilitat.

Perfil de l’estudiant de postgrau

Durant l’actual curs 2022-23 un total de 2.310 alumnes estudien un postgrau oficial a la UIB: 1.373 estudien un màster i 973 un doctorat, una xifra que es manté estable en relació amb el curs anterior. Quant al perfil dels estudiants que opten per continuar els estudis amb un màster o un doctorat, hi destaca l’alt grau d’internacionalització, amb percentatges per damunt del 10%. D’altra banda, el nombre d’homes i de dones està molt equilibrat tant al doctorat, on les dones són el 50,48% dels alumnes, com al màster, on el 55,57% dels estudiants són dones.

Si atenem a la nacionalitat, als estudis de màster un 62,86% dels alumnes són de les Illes Balears, el 27,02% procedeixen d’una altra comunitat de l'Estat i el 10,12%, de la resta del món. Els percentatges de matriculats d’altres comunitats i nacionalitats augmenta en el cas dels programes de doctorat, on els doctorands procedents de les Illes representen menys de la meitat del total, un 44,71%, i el percentatge d’estudiants de la resta de l'Estat i de la resta del món està molt igualat, un 28,81% i un 26,47%, respectivament.

Internacionalització

L’evolució de l’alumnat internacional de postgrau s’ha mantingut estable, amb lleugeres variacions en funció de les places ofertes i del nombre de cursos, al voltant dels 2.300 alumnes per curs.

Quant als països de procedència, la majoria d’alumnes estrangers tant de màster com de doctorat procedeixen de Colòmbia: 22 estudiants de màster i 54 doctorands. A continuació, de Perú (8), Cuba (7); Itàlia, Argentina, Bulgària i Equador (6), i Brasil, Marroc, Romania i Xina (5), en el cas de màster; i d’Itàlia (33), Equador (31); Xina, Brasil i Mèxic (10), i França i República Dominicana (9).

Els màsters amb més percentatge d’estudiants estrangers són els d'Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (86%), Llengües i Literatures Modernes (73,3%) i Filosofia (60%), seguits del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química (46,15%) i del Màster en Sistemes Intel·ligents (43,23%). Quant als programes de doctorat, els que tenen més proporció de doctorands estrangers són els de Tecnologia Educativa (87,09%), Turisme (66,67%), Economia Aplicada (54,54%), Nutrició i Ciències dels Aliments (46,15%) i el Doctorat en Cognició i Evolució Humana (45,45%).

Novetats del curs 2023-24

La UIB oferirà durant el curs 2023-24 nous estudis de postgrau, com els màsters universitaris en Enginyeria Industrial i en Odontologia Digital, així com el nou programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades.

Més informació i programa de la Setmana del Postgrau a setmanadelpostgrau.uib.cat