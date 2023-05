Troben restes de ceràmica que demostren l'ocupació de Bellpuig durant l'època prehistòrica

Les excavacions dutes a terme a Bellpuig a càrrec d'un equip multidisciplinari, dirigit i coordinat per Cesc Busquets, han permès documentar estrats i estructures que aporten dades noves sobre l'evolució de l'ocupació a la zona.

Així ho han explicat aquest dimarts en una conferència a la Cafeteria Teatre Artà: les troballes de restes de ceràmica de cocció reduïda i mixta demostren l'ocupació d'aquest indret durant l'època prehistòrica. A més, els períodes tardoantic i islàmic (segles VI-XII) es troben representats a través d'alguns murs i una important necròpolis. En total, s'han trobat 41 unitats funeràries, de les quals se n'han excavat 22 en diferents espais del jaciment.

També s'han localitzat 4 sitges amb materials ceràmics que feien la funció d'abocadors, atribuïdes al segle XIV. Així mateix, s'han recuperat alguns elements compatibles amb la Guerra Civil Espanyola o el circuit estratègic de la II Guerra Mundial. Es tracta de gairebé 20 beines reglamentàries de Sevilla, pintes de munició, una cullera de context militar, una llauna de conserva del nord peninsular, una rajola anterior a la guerra, una ampolla de Palmil Jiménez (oli de ricí) i fragments de mina Lafitte.

L'actuació s'emmarca dins el projecte de rehabilitació del conjunt de Bellpuig del Consell de Mallorca. A partir d'ara, es durà a terme la consolidació dels murs de la quarta i darrera estança del conjunt de Bellpuig, així com la restauració de la coberta. Aquesta intervenció, que finalitzarà previsiblement l'octubre de 2023, té un cost de 260.000 euros, dels quals més de 100.000 euros provenen del fons Next Generation de la Unió Europea. Una vegada acabada aquesta acció, es preveu condicionar l'espai de l'església per dur a terme la museïtzació per obrir-lo al públic.