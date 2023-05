La manifestació radical de Palma agrupa les lluites populars

Centenars de persones han participar a la manifestació radical a Palma amb motiu del primer de maig, amb convocatòries de la CNT, la CGT, la CUP i altres organismes populars.

'Siguem realistes, demanem l'impossible' era el lema de la manifestació anarcosindicalista que reclamava «accés a un habitatge digne» o pensions dignes».

De la seva banda, CUP-Crida per Palma s'ha manifestat amb el lema 'Prenem el que és nostre!' i han explicat que «reivindicam les conquestes que ens precedeixen, lluitam per construir un país per a les treballadores!».

A la manifestació també hi ha hagut reivindicació de la memòria històrica i una pancarta a favor de recuperar la Casa del Poble de Palma.