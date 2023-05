Primer de maig: el PSIB reivindica les millores per als treballadors que recull la llei turística

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, secretari d'Idees i Projecte Polític del PSIB i número dos de la candidatura socialista en el Parlament per Mallorca, Iago Negueruela, ha reiterat en declaracions als mitjans que aquest primer de maig entren en vigor millores per als treballadors de les Balears, ja que «es fa efectiu el pagament als treballadors de l'hostaleria, amb un 5 per cent més i entra en vigor la llei turística referent als llits elevables, que facilita el treball de les cambreres de pisos».

A més, Negueruela ha censurat durant la manifestació del Dia del Treball, que «l'única proposta que s'ha conegut del PP en matèria de treball és derogar la llei turística i llevar drets als treballadors, que és el que fan sempre».