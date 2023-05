CCOO i UGT dediquen les mobilitzacions pel primer de maig a demanar «un habitatge a preu assequible» i que «pugin els salaris»

Els sindicats CCOO i UGT s'han mobilitzat aquest primer de maig, Dia Internacional dels Treballadors, amb una manifestació a Palma, per «un habitatge a preus assequibles» i «perquè pugin els salaris en tots els sectors i es reparteixin els beneficis», segons han informat aquest dilluns els secretaris generals de CCOO i UGT a Balears, José Luis García i Lorenzo Navarro respectivament, als mitjans de comunicació.

«Aquest 1 de maig sortim a reivindicar que cal posar damunt la taula els beneficis empresarials que no es reparteixen, sobretot per part de les grans empreses, i que estan bloquejant els convenis col·lectius, i també demanam que baixin els preus, perquè tenim un IPC molt alt i necessitam que la pèrdua de nivell adquisitiu dels treballadors es compensi amb pujades salarials», ha reivindicat García.

Navarro ha subratllat la «necessitat d'aconseguir habitatge a un preu assequible» i la importància del «diàleg social» per a arribar a acords que permetin abordar «la imparable pujada de preus», així com acordar la reforma de les pensions i el salari mínim. A més, ha reivindicat el repartiment dels beneficis empresarials censurant que «les famílies necessiten que continuïn millorant els seus drets, i no n'hi ha prou amb tenir una ocupació estable mentre les empreses s'estan folrant».

A la manifestació, que ha comptat amb la participació d'entorn de 1.500 participants, també hi han assistit representants de PSIB-PSOE, MÉS i Unides Podem.