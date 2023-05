El Govern difon deu vídeos amb eines bàsiques per a la prevenció i educació en la salut de la població

Salut difon deu vídeos per oferir a la població eines, habilitats i recursos per gestionar aspectes bàsics de la salut. Els vídeos fan referència a diverses temàtiques com ara activitat física, alimentació saludable, malaltia d’Alzheimer, automedicació, deixar de fumar, dormir bé, medicació segura, sexe segur, violència de gènere o no consumir alcohol. Tots es poden veure en els monitors dels centres de salut d’atenció primària i també en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es/consells). Aquests vídeos varen ser elaborats per la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC) en virtut d’un conveni amb el Servei de Salut.

El 63 % dels internautes cerquen informació sobre salut a internet. Més de la meitat es volen informar sobre estils de vida saludable. Hi ha una tendència social creixent cap a l’obtenció d’informació i formació per a l’autocura de la salut i l’autogestió de petites malalties. L’objectiu dels vídeos és transmetre coneixements científics a la població per millorar les habilitats en l’autocura de les persones i empoderar-les quant a la salut, proporcionar informació i formació de qualitat a la població, per mitjà d’altres canals que han demostrat la seva capacitat d’impacte, especialment en format audiovisual.