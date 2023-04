Medi Ambient demana col·laboració ciutadana per detectar invertebrats marins en perill

El Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i SEO/BirdLife com a adjudicatari del projecte ARES II (Actuacions de Recuperació d'Espècies Silvestres), han iniciat, en el marc del Pla de recuperació i conservació dels invertebrats marins de les Balears, una nova campanya per impulsar la recollida d'informació sobre els invertebrats marins més amenaçats de l'arxipèlag a través de la col·laboració ciutadana.

La primera campanya es va fer el 2020 i la segona el 2022, les quals varen aconseguir els objectius marcats. Amb aquesta nova campanya, es vol «donar de nou impuls a la participació de la ciutadania per trobar aquestes espècies i millorar la informació sobre l'estat de les poblacions i localitzacions d'aquestes. Per donar a conèixer les espècies en perill, s'han editat pòsters, un vídeo i un llibret divulgatiu amb la descripció, hàbitat i principals amenaces de cada espècie».

El pla de recuperació, que dona seguiment a les accions del projecte té com a objectiu la recuperació de la nacra ('Pinna nobilis') i la conservació del corn ('Charonia lampas') i de la tenassa mediterrània ('Dendropoma lebeche'), que són les tres espècies d'invertebrats marins catalogades oficialment com a amenaçades. Aquest pla proposa accions «encaminades a recollir dades i completar informació per poder fer el seguiment de l'evolució de les poblacions».

Gràcies a les accions del Projecte ARES, s'ha establert una xarxa de col·laboradors entre el sector pesquer, administració, instituts d'investigació, centres i clubs de busseig perquè puguin aportar el seu coneixement i observacions d'aquestes espècies.

Des del Servei de protecció d'espècies es demana la col·laboració ciutadana perquè si algú observa alguna d'aquestes espècies ho comuniqui al servei de protecció d'espècies mitjançant el correu electrònic especies@dgcapea.caib.es, al telèfon 971 176 586 o per whatsapp al 606 875 244.