Comença una nova campanya d’alt risc d’incendis forestals

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir; el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el gerent de l’IBANAT, Joan Ramon, han presentat, aquest divendres, la campanya d’alt risc d’incendis forestals, que comença el pròxim 1r de maig i durarà fins al 15 d’octubre. A partir d’aquest proper dilluns, per tant, no es pot fer foc en terreny forestal ni a menys de 50 metres d’aquest. Per a fer foc a la franja que va dels 50 als 500 metres de terreny forestal cal sol·licitar una autorització administrativa.

El conseller ha demanat a la ciutadania «que extremi la precaució i eviti imprudències davant la perspectiva d’una temporada d’alt risc on es notaran, novament, els efectes de l’emergència climàtica i en la qual ja viurem, aquest mateix cap de setmana, el primer episodi de temperatures anòmales». Mir ha destacat que les principals preocupacions, ara mateix, son les previsions d’alta pressió humana durant els mesos d’estiu i la gran quantitat de biomassa acumulada a les masses forestals de l’arxipèlag (especialment a la Serra de Tramuntana) arran del temporal Juliette si bé ha destacat que l’empresa pública TRAGSA hi seguirà fent feina mentre el personal de l’IBANAT se centrarà en l’operatiu d’extinció, una vegada ha finalitzat les tasques d’emergència que ha estat executant des que es va produir el temporal.

Paradoxalment, els efectes de Juliette en els aqüífers i la humitat del sòl han permès, també, a l’arxipèlag arribar a la temporada d’alt risc en millor situació que la Península. «Amb tot, les temperatures registrades els darrers dies i, sobretot, les previsions per als primers dies de maig ja estan per sobre de la mitjana i, per tant, cal esperar que el risc d’incendi s’incrementi notablement», ha remarcat el conseller.

El gerent de l’IBANAT ha assenyalat, per la seva banda, que, per mor de la previsió d’altes temperatures, aquesta mateixa setmana, ja s’ha avançat parcialment la incorporació del personal, concretament la d’una brigada helitransportada a Mallorca i la d’una brigada terrestre a Eivissa. S’ha avançat, a més, quinze dies la incorporació d’un avió amfibi a Eivissa.

L’operatiu d’extinció en la temporada d’alt risc integra un total de 350 persones entre les brigades, enginyers tècnics i forestals, Agents de Medi Ambient, personal de la Central de Comunicacions d’Incendis Forestals (CCIF), i tripulacions dels mitjans aeris. Ramon ha destacat, en aquest sentit, que «encara que els mitjans humans i materials es distribueixen per illes, el dispositiu està dissenyat i compta amb protocols perquè sigui un dispositiu interinsular amb capacitat de mobilització de mitjans allà on sigui necessari».

Pel que fa als mitjans aeris, estaran operatius 3 helicòpters a Mallorca (2 a Son Bonet i 1 a la base de Petra); 1 helicòpter a Menorca (S’Arangí); i 1 a Eivissa (a la base operativa de Sa Coma). Els mitjans aeris estatals de reforç (1 avió amfibi Canadair ubicat a Pollença i 1 avió de càrrega en terra a Son Bonet) s’incorporaran a l’Operatiu dia Primer de juliol.

Cal recordar que, tot que es pugui tenir autorització administrativa per fer foc a menys de 500 metres de massa forestal, la Conselleria pot activar el mecanisme de suspensió de cremes autoritzades en episodis meteorològics adversos per fort vent, per temperatures extremes, o per risc molt alt i extrem, per tal de minimitzar les situacions de risc per l’ús del foc durant l’època de perill d’incendis forestals, i en compliment de la nova normativa estatal que limita l’ús de foc i les activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.

Enguany, ja s’han comptabilitat 38 incendis forestals (33 d’ells conats de menys d’una hectàrea), una dada lleugerament superior a la mitjana, que han afectat un total de 16,23 hectàrees de superfície. Per illes, 29 d’aquests sinistres corresponen a Mallorca; 7 a Eivissa; i 2 a Formentera. A Menorca, enguany no s’ha produït cap incendi forestal.

Per a qualsevol dubte es pot contactar amb el servei de Gestió forestal, els Agents de Medi Ambient o el telèfon gratuït del Punt d’Informació Ambiental (PIA): 900 15 16 17.