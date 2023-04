El TIB posa en marxa les línies de bus de temporada alta

Els pròxims dies el TIB afegirà més busos al servei interurbà complementant així l’increment de servei de principis d’abril. Per una banda, es tracta tant de línies noves o línies de temporada alta que comencen el seu servei. Per altra banda, es reforcen línies que experimenten una demanda creixent.

Als municipis d’Alcúdia i Pollença, a partir del 1r de maig, es posen en marxa les línies 323 Alcúdia-Alcanada i 334 Alcúdia-Platja Formentor. La línia entre Alcúdia i la platja d’Alcanada tendrà parada a l’estació marítima establint així la connexió entre la xarxa del TIB i els serveis de vaixells a Menorca. Per a la línia 334, està previst l’allargament del recorregut fins al Far de Formentor i un augment de freqüències per al període del tancament de la carretera durant els mesos de juny fins a setembre. La línia 321 connectarà els nuclis de Pollença i Port de Pollença amb Cala Sant Vicenç augmentant les connexions entre aquests nuclis comparat amb la situació actual. A la línia 322 Pollença – Port d’Alcúdia s’afegeix una sortida addicional per a tenir una arribada a Pollença abans de les 8.00 h.

A la zona Migjorn/Llevant comencen el servei dues línies de temporada. El dissabte 29 comença la línia 521 entre Cala d’Or i Cala Mondragó. A partir del 1r de maig es posa en operació la línia 428 entre Portocristo i Cales de Mallorca. Per a la línia 428, està previst allargar el recorregut fins a Cala d’Or durant el mes de maig.

D’altra banda, a partir de dimarts, 2 de maig, Algaida, Randa i Llucmajor quedaran connectades amb la nova línia 431d. Es tracta d’un servei a la demanda que servirà per a respondre les necessitats de mobilitat dels residents de Randa per accedir a serveis bàsics com el centre de Salut o oficines municipals. El servei a la demanda funciona amb parades i horaris preestablerts. Els usuaris han de reservar el seu viatge el dia anterior abans de les 18.00 hores mitjançant telèfon o correu electrònic.

A la zona de Ponent es reforcen les línies 104 Magaluf – Palma i 102 Peguera – Palma per a oferir un bus cada 15 minuts i cada 30 minuts respectivament A més les línies 122 Port d’Andratx – Sant Ponça i 123 Santa Ponça – Cas Català. La línia 123 incorpora una darrera expedició des de Santa Ponça a les 23.25 h.