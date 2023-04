Cinquena Jornada del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears

Aquesta Cinquena Jornada, organitzada pel Servei de Salut de les Illes Balears, vol ser un mirall d'experiències i compromisos de la societat civil i el sistema sanitari públic de les Illes Balears amb l'objectiu de donar visibilitat a un programa que va néixer amb la intenció de millorar la salut i la qualitat de vida de persones amb malalties cròniques i persones cuidadores, mitjançant un acompanyament i formació entre iguals, que els permetin adquirir major autonomia i efectivitat en la seva vida quotidiana.

El programa entre iguals és una eina que aborda la prevenció i alhora vol col·laborar amb els excel·lents professionals del sistema sanitari, sabent la saturació a les atencions primàries i als especialistes, observant que cada vegada hi ha més malalties cròniques que necessiten la cura dels professionals, però també hi fa falta actuacions que ajudin a millorar la salut de les persones; el Pacient actiu entre iguals no donarà mai una resposta tècnica ni substituirà metgesses o infermeres però si que tractarà entre iguals les diferents patologies que personalment cada un pot tenir i podrà interrelacionar-se entre ells i millorar la seva autoestima i ajudar a plantejar nous models organitzatius on els pacients i els seus familiars assumeixin més responsabilitat i seran més actius en la cura de la seva salut. Però les malalties cròniques tenen un impacte negatiu no només en la despesa sociosanitària, sinó també en el mercat laboral, en l’educació i a d'altres factors humans i alhora amb la col·laboració dels professionals de la sanitat ajudaran a donar una millor resposta saludable i a descongestionar les atencions als centres de salut.

Aquesta Cinquena jornada a celebrar aquest divendres 28 d'abril de les 9.00 hores a les 14.00 hores, a l'hospital de Son Llàtzer vol ésser un fòrum d'intercanvi entre pacients i professionals amb un clima obert de debat entre totes les persones implicades en la salut i també reconèixer la generositat i la solidaritat dels pacients actius formadors, de les persones cuidadores actives formadores i dels professionals implicats en el Programa..

Al llarg de la jornada es coneixeran experiències de diferents formadors actius; dues taules rodones: 'Parlem de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica' i 'Coneguem millor les malalties inflamatòries intestinals'. Es clourà l'acte amb les conclusions de la jornada a càrrec de la Consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez i la Diputada del Parlament Andalús, M. Ángeles Prieto, fundadora de la ''Escuela de Pacientes de Andalucia' i Elisa Otón com a pacient activa formadora.

No faltarà un berenar saludable i es tancarà la jornada amb l'estrena de l'obra de teatre 'Gracias a ti', de la companyia Actius, que representarà una doble vessant del trasplantament d'òrgans , des de com ho viu la persona que ha de rebre el trasplantament i els sus familiars i a l'altra banda els familiars de la persona donant.

Per tan de forma il·lustrativa podrem presenciar de primera mà el treball de sensibilitzar i conscienciar els professionals envers aquest nou enfocament de l’atenció en el procés de salut-malaltia, sempre basat en la col·laboració pacient-professional i en el treball en equip, donant línies estratègiques per desenvolupar una funció activa i educativa en la gestió de la seva malaltia i ajudar altres persones, i la incorporació d'una funció important en la sensibilització social tan complicada en aquests moments.