CCOO i UGT convoquen conjuntament manifestacions pel Primer de maig

Els dos sindicats majoritaris a les Illes Balears, Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, han convocat conjuntament diverses manifestacions aquest Primer de Maig. Sota el lema «Pujar salaris, baixar preus i repartir beneficis», s'han convocat manifestacions amb motiu del Dia del Treball a Palma, Maó i Eivissa.

La reivindicació principal dels sindicats són increments salarials, el control de l'escalada de preus i un repartiment equitatiu dels beneficis empresarials. Igualment, per a tots dos sindicats continua essent imprescindible continuar reforçant els serveis públics, garantir l'accés a l'habitatge als treballadors i treballadores, i enfortir el diàleg i la concertació social.

UGT i CCOO consideren que aquest Primer de Maig estarà marcat per la proximitat dels comicis electorals. Ambdós sindicats fan una crida a la classe treballadora que «hi participin activament» exercint el seu dret al vot. Si bé cada sindicat, des de la seva autonomia, no demanarà el vot per cap opció partidària, sí que sol·licitaran que el vot sigui «conseqüent amb les propostes que representin millor els interessos de la classe i, al mateix temps, apuntalin la democràcia en la nostra comunitat».

José Luis García, secretari general de CCOO, ha afirmat que les polítiques que s'han portat a terme durant la pandèmia i les crisis inflacionistes s'han fet des del consens i pensades en les persones. García ha posat en relleu «la necessitat de seguir amb les línies d'actuació que s'han marcat durant aquesta legislatura, ja que els reptes derivats de la transició digital, l'aposta per les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic ha de ser plantejades amb la condició que tinguin el menor impacte sobre l'ocupació».

Per part seva, Lorenzo Navarro ha animat a participar en les manifestacions del Primer de Maig perquè les famílies necessiten que «continuïn millorant els seus drets» per a fer front a «problemes» com l'accés a l'habitatge, les elevades càrregues de treball o l'augment de la desigualtat propiciada per la pujada de preus. «Governi qui governi després de les eleccions, l'habitatge ha de ser un tema d'Estat».

Sobre la crisi inflacionista i l'exigència que se signi un acord estatal de pujada salarial, Navarro no ha descartat la convocatòria d'una vaga que sigui general en els sectors amb convenis col·lectius bloquejats i ha subratllat que una «part significativa de les pujades de preus ve per l'excés de beneficis empresarials».