Crida urgent del Banc de Sang de les Illes Balears

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears demana a la població sana de les Balears que doni sang, ja que actualment existeix escassetat de reserves de sang a les Illes.

La situació s'ha tornat crítica en els darrers dies a causa de la disminució de les donacions de sang. És necessari disposar d'una quantitat adequada de sang i productes sanguinis per a poder tractar als pacients que ho necessiten, incloent aquells amb malalties cròniques, pacients que han de sotmetre's a intervencions quirúrgiques i pacients que han patit accidents o situacions d'emergència.

Aquesta setmana es necessiten almenys 365 donacions del grup sanguini O+, 95 donacions de O- i 80 de A-. Per això, fan una crida a totes aquelles persones que es trobin en bon estat de salut i compleixin els requisits per a donar sang, que demanin cita a www.donasang.org.

Cal recordar que la donació de sang és un acte solidari i altruista que salva vides. És important que la població de les Balears col·labori per a garantir que hi hagi suficient sang per a atendre els pacients que ho necessiten.

El llocs on es pot donar sang aquesta setmana són:

Palma: Banc de Sang i Teixits. C/Rosselló i Caçador, 20 de dilluns a divendres de 08 h a 20.30 h i dissabte de 9 a 13.30 h.

Dilluns, 24 d’abril

Inca: CEPA Francesc de Borja Moll

Son Ferriol (Palma): Col·legi Sant Antoni Abat

Sant Jordi (Sant Josep): IES Algarb

Dimarts, 25 d'abril

Palma: IES Madina Mayurqa

Palma: CESAG Alberta Giménez

Santanyí: Centre Jove

Ciutadella: Canal Salat

Dimecres, 26 d'abril

Palma: Colegio San José de la Montaña

Palma: UIB edifici Ramon Llull / Mateu Orfila

Sa Cabaneta (Marratxí): Unitat bàsica

Sant Antoni: Centre sanitari

Dijous, 27 d'abril

Palma: Col·legi Sant Pere

Sa Pobla: Centre sanitari

Maó: Centre d'extracció

Divendres, 28 d'abril

Binissalem: Centre sanitari

Llucmajor: Centre sanitari

Dissabte, 29 d'abril

Son Caliu (Calvià): Bus aparcament camp rugby