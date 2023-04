L’ASM denuncia el «robatori a mà armada» d’Hisenda a les Balears

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), amb motiu de la campanya de la declaració de la renda, denuncia que l'Estat espanyol sotmet les Illes Balears a «un robatori a mà armada».

«Pagar imposts és un deure cívic elemental en una societat lliure i democràtica. Les Balears, emperò, som una colònia explotada i espoliada per Espanya, i quan deim que som víctimes d'un robatori a mà armada no es tracta d'una simple metàfora, atès que l'Estat disposa de l’ús de la força per obligar-nos a pagar», han assenyalat.

Segons han explicat, l’any 2008 Estat espanyol va publicar les balances fiscals, on reconeixia que a les Balears, pel fet de ser propietat d’Espanya, ens surt a pagar cada any el 14,20% del nostre PIB, el percentatge més gran, amb diferència, de totes les comunitats autònomes (a Catalunya és el 8,7% i al País Valencià el 6,32%). Una xifra que, aplicada al PIB de 2021, suposa 4.306 milions d’euros que se’n van a Madrid i no tornen. No és d’estranyar que la ministra espanyola María Jesús Montero digués l’any passat que no publicarà les balances fiscals actualitzades, reclamades pel Parlament des de febrer de 2020, perquè això provocaria «retrets» entre comunitats autònomes. Uns retrets ben comprensibles, tenint en compte que Extremadura hi surt guanyant el 17,78%, per exemple, o Astúries el 14,33%.

«Per a fer-nos una idea del que suposen aquests 4.306 milions, una xifra que queda curta segons altres estudis, el pressupost autonòmic d’enguany és de 7.133 milions. Pel que fa al REB, anunciat amb bombo i platerets, tindrà un impacte econòmic de només 349 milions, segons admet el propi Govern balear, i Madrid, per a més befa, ja ha dit que hi restarà la inversió pendent de les carreteres. Per acabar-ho d'arreglar, en tretze anys hem hagut de pagar 3.010 milions a altres comunitats autònomes, en concepte de 'solidaritat', a causa del sistema de finançament», remarquen.

L’espoli fiscal es tradueix en manca d’inversió en sanitat, educació, transport públic, habitatge protegit, medi ambient, manteniment de carreteres, neteja urbana, treballadors públics, recursos per als ajuntaments i serveis públics en general. «Tot plegat perjudica greument la nostra qualitat de vida, provoca una frustració evident entre la població i fa posar en dubte les promeses electorals», apunta l'ASM.

Per això, l'Assemblea fa una crida a la població «perquè en sigui conscient, i perquè miri bé què en diu al respecte cada partit polític de cara a les properes eleccions».