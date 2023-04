'La llengua camina' ofereix noves activitats durant abril i maig per compartir el català

La Direcció General de Política Lingüística ha organitzat noves activitats en el marc de «La llengua camina», una iniciativa que forma part de la campanya «Mou la llengua».

L’objectiu de la iniciativa és fomentar l'ús de la llengua catalana a través d’excursions. Les activitats es duran a terme a diferents indrets de les Balears els mesos d’abril i maig.

Mallorca

Randa. La muntanya dels tres santuaris (Gràcia, Sant Honorat i Cura), per parlar de llegendes locals i de la figura de Ramon Llull. De les 9 a les 14 hores. Dissabte 6 de maig de 2023: Una volta per. La muntanya dels tres santuaris (Gràcia, Sant Honorat i Cura), per parlar de llegendes locals i de la figura de Ramon Llull. De les 9 a les 14 hores. Inscripció prèvia

Binissalem. Un dels punts importants és s’Empedrat, conegut popularment com a Camí Romà. De les 9 a les 14 hores. Dissabte 13 de maig de 2023: Itinerari pels voltants de. Un dels punts importants és s’Empedrat, conegut popularment com a Camí Romà. De les 9 a les 14 hores. Inscripció prèvia

Dimecres 17 de maig de 2023: Visita guiada per Sóller amb l’objectiu de conèixer-ne els racons amb història. De les 9 a les 14 hores. Inscripció prèvia.

Raixa a partir dels personatges que hi han viscut i han contribuït a crear-ne el mite. De les 9 a les 14 hores. Diumenge 21 de maig de 2023: Recorregut per descobrir la història dea partir dels personatges que hi han viscut i han contribuït a crear-ne el mite. De les 9 a les 14 hores. Inscripció prèvia

Menorca

Alforí fins a arribar a cala Pilar. S’observaran les diferents espècies de flora de l’ecosistema i les construccions etnològiques relacionades amb l’activitat humana. De les 9 a les 14 hores. Diumenge 30 d’abril de 2023: Itinerari per diferents entorns agraris i naturals d’fins a arribar a cala Pilar. S’observaran les diferents espècies de flora de l’ecosistema i les construccions etnològiques relacionades amb l’activitat humana. De les 9 a les 14 hores. Inscripció prèvia

Algendar, un dels camins més antics de Menorca, ple de biodiversitat, patrimoni històric i llegendes. De les 9.15 a les 14 hores. Diumenge 7 de maig de 2023: Itinerari pel barranc d', un dels camins més antics de Menorca, ple de biodiversitat, patrimoni històric i llegendes. De les 9.15 a les 14 hores. Inscripció prèvia

Formentera

Diumenge 7 de maig de 2023: Itinerari circular amb sortida i arribada a la plaça de Sant Ferran. En aquesta ruta es visitaran punts com la Torre des Pi des Català, les restes de s'Almadrava de Migjorn o el Molí d'en Teuet. De les 10 a les 14 hores. No cal inscripció prèvia.

En l’edició anterior, que es dugué a terme entre els mesos de gener i març, hi van participar prop de tres-centes persones, tant catalanoparlants com parlants d’altres llengües que volen aprendre la llengua pròpia de les Balears.

L’objectiu de «La llengua camina» és crear espais de socialització i generar contextos i situacions en què els aprenents estiguin en contacte amb el català i puguin practicar-lo en un entorn amable, sense que els interlocutors canviïn d’idioma innecessàriament.

Les excursions serveixen també per donar a conèixer elements del patrimoni natural i cultural de les Balears. Totes les activitats són gratuïtes i compten en la majoria de casos amb un servei d’autobús per anar fins al punt d’inici de la ruta o per tornar des del punt final. Per a més informació les persones interessades es poden dirigir al web moulallengua.cat.