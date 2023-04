Un milió d’euros per a l’adquisició de vehicles de micromobilitat elèctrica a les Balears

El Govern, a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, obre aquest divendres la convocatòria d’un milió d’euros per al foment de la micromobilitat elèctrica a les Illes Balears i impulsar així l’adquisició de vehicles de mobilitat elèctrica com bicicletes o patinets.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha explicat que «sabem que a les Illes Balears tenim una ràtio de més d’un cotxe per habitant, de les més altes de l’Estat. L’impuls de la mobilitat compartida, junt amb el de la micromobilitat, són eixos fonamentals per a aquest Govern, que és conscient que el transport és un dels grans contaminants. Per això, és necessària la implicació de tots els sectors per tal de seguir amb una transició energètica a les Illes que faci que respirem un aire millor i de qualitat, el que repercutirà també en la nostra salut. Animam la ciutadania a demanar aquests ajuts i seguir impulsant la micromobilitat elèctrica a les Illes Balears».

Malagrava, a més, ha explicat que aquesta subvenció prové del marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears (ITS). «L’alternativa d’utilització de vehicles de mobilitat personal (VPM) i bicicletes elèctriques en lloc de cotxes, sobre tot en desplaçaments urbans, pot contribuir en un grau molt important a un transport més eficient i sostenible. Això també contribuirà a la pacificació del trànsit i la descongestió de vehicles en les zones urbanes. A més, també volem que aquests vehicles respectin les normes de circulació, tenguin velocitat màxima i estiguin assegurats. Des del Govern seguim impulsant la descarbonització del transport, a la vegada que seguim amb la penetració de renovables i posam a l’abast de tots els sectors ajuts per seguir en aquesta transició energètica tan necessària per poder adaptar-nos al canvi climàtic».

La línia d’ajuts

El Govern posa a disposició de la ciutadania la quantia d’un milió d’euros per a l’adquisició de bicicletes elèctriques o patinets elèctrics. Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a través del tràmit web http://energia.caib.cat, i el termini per presentar les sol·licituds comença aquest divendres i finalitza el 31 de juliol de 2023.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques majors d’edat residents a les Illes Balears que no utilitzin el vehicle de mobilitat personal per a una activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat.

Les bicicletes elèctriques han de tenir la condició de ser bicicletes d’assistència elèctrica al pedaleig, equipades amb un motor elèctric auxiliar, que no pot ser propulsat exclusivament per mitjà d’aquest motor. A més, la velocitat màxima del vehicle amb motor ha de ser de 25 km/h, tenir il·luminació davantera i posterior i autonomia mínima de 25 km.

Així mateix, amb la bicicleta s’ha d’entregar un casc homologat, una armilla reflectant i un díptic/tríptic amb les normes principals d’us i de circulació. D’altra banda, cal disposar d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil d’un import mínim de 200.000 euros.

Els patinets elèctrics han de ser propulsats exclusivament per motor elèctric amb un sistema de bateries i carregador integrat a 230 V, ser d’una única plaça i en cas d’estar dotats de selló tenir un sistema d’autoequilibrat. Aquests vehicles han de disposar de dues rodes, i il·luminació davantera i posterior.

L’autonomia mínima del patinet ha de ser 15 km i la velocitat a què puguin arribar estar compresa entre els 6 i els 25 km. Amb el patinet s’ha d’entregar un casc homologat, una armilla reflectant i un díptic/tríptic amb les normes principals d’us i de circulació. A més, cal disposar d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil d’un import mínim de 200.000 euros.