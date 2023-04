El canvi climàtic i els drets humans seran les temàtiques del nou cicle de seminaris de la UIB

La Universitat de les Illes Balears ha anunciat aquest dimecres el cicle de seminaris 'El Canvi Climàtic i els Drets Humans: Eines legals d'anàlisi i acció social davant la crisi climàtica', que tindrà lloc del 21 d’abril al 26 de maig a Ca n’Oleo, a Palma. El cicle acostarà als estudiants una reflexió crítica del vincle entre els drets humans i el canvi climàtic.

Aquesta formació preveu els aspectes crucials per comprendre per què el canvi climàtic «suposa el risc més gran per a la satisfacció dels drets humans» i de quins mecanismes jurídics es disposa per afrontar «aquesta tasca difícil». El claustre està compost per acadèmics i juristes de gran prestigi que abordaran aspectes clau com les migracions climàtiques, l’ecofeminisme, la responsabilitat empresarial, els litigis climàtics, la llibertat d'expressió o els moviments socials, entre d’altres.

El cicle s’inicia aquest divendres amb el primer dels seminaris que l’integren. La sessió, que té el títol 'Democràcia ambiental com a caixa d’eines per fer front a la crisi climàtica', la impartiran el doctor Marcos de Armenteras Cabot, professor ajudant doctor al Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Gastón Medici Colombo, investigador postdoctoral Juan de la Cierva a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

El cicle es completarà amb altres sis seminaris, dedicats a la intervenció dels tribunals en matèria de drets humans, a la desobediència civil i llibertat d’expressió, al panorama empresarial en aquest afer, a la construcció del relat de sostenibilitat i a moviments migratoris. Totes les sessions tindran lloc a Ca n’Oleo, de les 17 a les 19 hores.

Organitzen el cicle el Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic i el Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears, amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritats. Hi col·laboren la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i Amnistia Internacional Mallorca.