Les Balears pacten amb el Govern espanyol que el català no s'exigeixi a l'estabilització d'interins

El Govern de Francina Armengol ha acordat amb el Govern espanyol que el català no s'exigeixi a l'estabilització de funcionaris interins. L'Executiu espanyol ha acceptat finalment que els interins que no tenguin la titulació de català disposin de dos anys de termini per a acreditar-ne el títol.

Aquesta exempció, inclosa pel Govern al decret de mesures urgents per a reduir la temporalitat, no comptava amb el vistiplau del Govern espanyol, que considerava que sí que s'havia d'acreditar el coneixement de català. Finalment, els dos governs han arribat a un acord i els interins de l'estabilització tendran una exempció de dos anys.

A més, també es consentirà que, per a certs grups professionals, només caldrà demostrar una experiència d'almenys tres anys en un lloc similar sense haver d'acreditar una titulació.