Mallorca acull la Spain Tourism Summit 2023 per a impulsar el turisme dels Estats Units i el Canadà

Mallorca serà la seu de la Spain Tourism Summit, que organitza Turespaña, en col·laboració amb el Consell de Mallorca i l’AETIB, del 18 al 20 d’abril. Durant tres dies, un total de 75 agents de viatges i operadors turístics nord-americans i canadencs es trobaran a l’illa per a interactuar amb 73 interlocutors del sector turístic de l'Estat espanyol, representants tant d’empreses com de destinacions. La selecció de participants l’han feta els equips de les conselleries de turisme de Turespaña a Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami i Toronto.

Turisme de Mallorca participarà en els diferents tallers organitzats durant els tres dies i, a més, ha organitzat un «programa social» paral·lel perquè els 75 agents puguin conèixer Mallorca i alguns dels indrets que fan de l’illa «un lloc únic». L’objectiu és que aquests interlocutors tenguin informació de primera mà sobre els diferents productes que ofereix Mallorca, «com l’actiu i esportiu, el cultural o el gastronòmic».

Els agents combinaran jornades entre professionals amb visites culturals a Palma i a diferents pobles. També coneixeran establiments turístics, restaurants o vinyes a diferents zones de l’illa, entre altres propostes dissenyades perquè la seva estada sigui «el més experiencial possible».

Estratègia d’obertura de mercat

Aquesta acció forma part de l’estratègia que du a terme el Consell de Mallorca per a impactar en aquests mercats i que l’equip de Promoció de Mallorca desenvolupa des de 2018. Aquell any es varen fer les primeres accions per a promocionar l’illa com a destinació els 365 dies de l’any a Nord-Amèrica. Arran de la posada en marxa d’un vol directe des de Nova York a Palma de la companyia United Airlines el juny de l’any passat, es varen reforçar les accions amb tres seminaris web en els quals varen participar més de 2.000 interlocutors. També es va participar en el taller organitzat per Turespaña a Miami amb una nombrosa representació de la indústria turística de Mallorca i s’han fet diversos viatges de familiarització i de premsa amb agents, operadors turístics i mitjans de comunicació americans.

Els punts clau que es transmeten en aquestes accions són, d’una banda, mostrar que Mallorca és una destinació excel·lent els 365 dies de l’any i, de l’altra, destacar la indústria i l’artesania pròpies de la cultura mallorquina i el patrimoni natural: la serra de Tramuntana, Mallorca des de la mar, l’interior, Palma i els pobles mallorquins, mercats tradicionals, centres culturals, esportius i productes tradicionals.

Durant aquestes visites es faran també una sèrie de trobades amb representants del sector turístic per afavorir que els agents puguin mantenir el contacte directe amb la cadena de valor turística mallorquina.