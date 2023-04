Presenten l'obra 'Les mobilitzacions per a la protecció del medi ambient a les Balears (1991-2022)'

Tots els aspectes, els fets i les accions de l'ecologisme a les Balears dels darrers 30 anys, des de l'aprovació el 1991 de la Llei d'Espais Naturals (LEN) fins als nostres dies, són al volum 'Les mobilitzacions per a la protecció del medi ambient a les Illes Balears (1991-2022)', que publica Nova Editorial Moll.

Els seus coordinadors, Sebastià Serra i Paula Nigorra, presentaran l'obra dimarts 18, a les 19 hores, a la llibreria Quars (Parellades, 12, Palma), en companyia de l'escriptor Miquel Rayó, fundador del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). El pròleg és de Víctor Homar, vicerector de Política Científica de la Universitat de les Illes Balears.

L'editorial ha explicat que el llibre és un recorregut exhaustiu per l'ecologisme d'aquest període a l'arxipèlag i reflecteix episodis com la irrupció dels Verds a la política balear, la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera, les mobilitzacions contra les autovies a Eivissa o el patrimoni natural i cultural de Formentera.

En l'obra s'hi recullen aspectes generals de les lluites pel medi ambient, casos concrets i temes transversals, com la música al servei de l'ecologisme, el senderisme o els fars. A més, es reprodueixen els manifests del GOB i del seu homòleg Grup d'Estudis de la Naturalesa de les Pitiüses (GEN) i s'hi inclou una antologia de narracions relacionades amb la natura i el paisatge.

El present volum parteix d'una feina de recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i reuneix una vintena de textos d'historiadors, activistes, periodistes i experts, entre els quals Miquel Àngel March, Miquel Payeras, Margalida Rosselló, Marina Castillo, Tomeu Canyelles, Marià Mayans, Joan Carles Palos, Joan Lluís Ferrer, Aina Llauger, Arnau Company, Josep Lendínez, Antoni Marimon, Antoni Picazo, Elisabeth Ripoll i Javier Pérez de Arévalo.