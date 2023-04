Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen al 62%

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, han presentat, aquest dimecres, les dades sobre les reserves hídriques de les Illes Balears per al mes de març, on s’hi poden observar els efectes de la borrasca Juliette sobre els recursos hídrics.

Així doncs, les reserves de l’arxipèlag se situen al 62% al març, nou punts més que el mes anterior i en una situació global millor que la de l’any passat, quan se situaven en un 58%. Per illes, les reserves pugen un 12% a Mallorca (del 52 % al 64 %), tres punts a Formentera (del 31% al 34%) i dos a Eivissa (del 49% al 51%). Menorca es manté a 59 %.

Pel que fa a les Unitats de Demanda (UD), no hi ha canvis respecte del mes anterior: Cinc es troben en escenari de prealerta (Artà, Manacor-Felanitx, Palma-Alcúdia, Pla i Eivissa) i les altres cinc en escenari de normalitat (Menorca, Migjorn, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud i Formentera).

Davant aquestes dades, el conseller ha expressat que «són una bona notícia per als recursos hídrics d’aquestes illes i per a la recuperació dels aqüífers, però no podem relaxar-nos davant les xifres bones d’aquest mes». «L’estrès hídric que pateix l’arxipèlag ve de lluny i, si miram amb perspectiva les dades veurem que els recursos han millorat en global, però que la situació és pitjor que l’any passat a Eivissa i Formentera i una mica millor a Mallorca i a Menorca», ha explicat Mir, qui ha afegit que «el Pla du en situació de prealerta de sequera de forma ininterrompuda des de febrer de 2021».

Per la seva part, Garau ha subratllat que, «vista la situació actual i les poques precipitacions del mes de març, és probable que el mes d’abril les reserves baixin i que les unitats de demanda de Migjorn i Formentera entren a l’escenari de prealerta». En aquest sentit, la directora general ha volgut destacar la millora en les reserves hídriques «sense oblidar que, des de les institucions, ciutadania i sectors econòmics hem de ser responsables i cuidar un recurs tan escàs com l’aigua».

Pel que fa a la informació de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les dades indiquen que març ha estat un mes molt sec a Balears, amb una mitjana de 6,9 l/m2 vers els 33,1 l/m2 de la històrica, un 79% menys de precipitacions.

Per illes, ha estat un mes molt humit a Formentera (27,6 l/m2 respecte els 16,8 l/m2 de mitjana històrica), normal a Eivissa (27,7 l/m² vs. 23,7 l/m²), i molt sec a Menorca (6,6 l/m2 vs. 33,2 l/m2) i Mallorca (3,0 l/m2 vs. 34,9 l/m2) .

En el cas del percentatge de precipitació interanual, a les Illes Balears se situa en un 6% per sobre de la mitjana. Concretament, a Menorca un 23% més de precipitació, a Mallorca un 4% més i a les Pitiüses queda dins la mitjana.

Cal tenir en compte que, des de que es recullen les dades de l’Albufera (1987), aquest és el primer mes de març sense precipitacions i a l’estació de Pollença n’és el segon des de 1947 que començaren els registres.