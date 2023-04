Atenció Primària obre les portes als ciutadans en una setmana plena d'activitats i tallers informatius

Atenció Primària de Mallorca obre les portes als ciutadans al llarg de tota la setmana amb l’objectiu de donar a conèixer les activitats, programes i tallers que es duen a terme per millorar la salut de la població. La jornada també es dirigeix als professionals que hi fan feina, per reflexionar sobre l’orgull de pertànyer a l’atenció primària, de fer-hi feina i de reflexionar sobre el present i els reptes de futur. Amb les etiquetes #DiaAtencióPrimària, #DíaAtenciónPrimaria, #APalteucostat i #primàriadeprimera s’ompliran les xarxes socials per commemorar el 12 d’abril, Dia Nacional de l’Atenció Primària.

Els estudis avalen que l’atenció primària millora la salut de la població, evita visites a urgències, evita ingressos hospitalaris i redueix la mortalitat. Per tant, una atenció primària potent és un sinònim d’un sistema sanitari potent. Així, invertir en atenció primària és millorar la salut de la població.

La jornada s’ha iniciat amb la presentació de l’Estratègia de Salut Comunitària de les Illes Balears. A continuació, s’ha dut a terme una taula rodona al Centre Flassaders, de Palma, dirigida a tots els professionals d’atenció primària de Mallorca. Hi assistiran com a convidats els professionals que han participat en la campanya «Atenció Primària, especialistes en tu».

Des d’ahir i fins divendres, els centres de salut i unitats bàsiques organitzen diferents activitats dirigides a la població, com ara paradetes informatives relacionades amb rutes saludables, consells de salut, tallers d’esquena o exercici físic, etc. També es duran a terme tècniques diagnòstiques o de consulta que puguin ser útils per a la població.

A l’atenció primària de Mallorca hi fan feina prop de 3.200 professionals, distribuïts en 46 centres de salut i 86 unitats bàsiques. Es tracta d’equips multidisciplinars integrats per personal assistencial i no assistencial. Durant aquesta setmana, es pretén posar en relleu la importància de l’atenció primària com a porta d’entrada de la salut i la feina que fan els equips multidisciplinaris que en formen part.