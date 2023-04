Pau Debon: «Tenim acampera! El de l'Acampallengua serà un concert molt especial»

Ja s'acosta el que, sens dubte, serà un dels principals esdeveniments d'enguany: l'Acampallengua 2023 que tendrà lloc els dies 6 i 7 de maig a sa Pobla.

El programa de de la trobada és ple d'activitats i música que conviden a la participació. I un dels principals ingredients serà el concert que oferiran, el dissabte, 6 de maig, Auxili, Mar Grimalt, es Gall de sa Pastera, Antònia Found System, Plan-ET i Antònia Font. Serà la darrera ocasió que tendrem de veure Antònia Font en acció a Mallorca.

Quan falta menys d'un mes per al concert, parlam amb el cantant d'Antònia Font, Pau Debon.

Teniu acampera?

Tenim acampera! Com tothom. Després de tants anys de no poder gaudir de l'Acampallengua, ens fa moltes ganes que aquesta festa, després de tants anys d'estar aturada, continuï. Una activitat que és una festa i que al mateix temps és ben necessària.

Quins records teniu de l'Acampallengua?

Hi hem tocat moltes vegades. Són trobades especials, molt emotives, molt guapes, on es veu que la gent jove s'ho passa bé. Recordam els concerts com a molt festius.

Pensam que són activitats que no s'haurien de perdre. Estam molt contents que hagin coincidit el retorn d'Antònia Font i el de l'Acampallengua.

Estam molt feliços que s'hagin alineat els astres i que puguem ser presents en aquest retorn. Ha estat una cosa molt guapa per a nosaltres i ens fa especial il·lusió.

Quin tipus de concert fareu?

Serà un concert llarg, semblant al de Palma. son concerts molt pensants. Pensau que aquests concerts han duit molta feina de preparar-los. No només al grup, sinó a tota la gent que fa feina amb nosaltres, de llums, d'imatge, de so...

Hi ha molta feina prèvia, perquè cada cançó tengui els seus llums les seves imatges i per tant, intentam no fer gaires canvis perquè està tot molt pensant, tant la tria com l'ordre de les cançons.

Serà un concert llarg...

Sí, tenim temps per fer un concert llarg, per tant, serà de l'estil del que varem fer a Ciutat. Serà llarg i intens.

Tu que ets a Antònia Font des del principi de tot i que, juntament amb els altres components, heu fet tanta feina per arribar on sou, Com vius aquest gran èxit i aquest reconeixement del públic?

Nosaltres ho vivim com un regal. Vàrem deixar el grup sense saber si seria possible un retorn. Ho vàrem deixar, no vàrem tancar cap porta, però les nostres vides varen continuar, i després de tants d'anys, ja ho donàvem per impossible.

Arribar a un acord i arribar a poder tornar a tocar i que la gent ho rebi amb aquesta efusivitat, ho vivim molt intensament.

Ara no tenim pressió de conquerir territori, tornam perquè ens ha fet ganes, sense pressió, i veure que ens surt tant bé i que la gent ho ha rebut tant bé, és un regal... vivim un moment molt agradable.

Els concerts que heu fet en aquest retors són veritablement intergeneracionals. Hi participen famílies senceres, des de gent bastant major a gent molt jove...

La veritat és que sempre hem tengut un abast molt ample. Però amb aquesta tornada, això ha estat molt gran, molt bèstia. Per a nosaltres és un fet molt positiu.

Veure que generacions molt joves que després d'una aturada de vuit anys hagués pogut representar que ja no s'haguessin enganxat i que, en canvi, ens segueixen i venen als concerts, és preciós.

L'Acampallengua és un gran exemple d'això, és una activitat muntada per gent jove i veure que ells trien un grup com Antònia Font i no un grup més actual, a nosaltres ens indica que sí, que hi ha generacions que no varen poder gaudir d'Antònia Font en directe en el seu moment i que, així i tot, s'han enganxat...

És molt guapo i ho vivim com un fet molt agradable: veure que hi ha famílies senceres que venen al concert, que ens segueixen i ens escolten i que la nostra generació ha pogut transmetre la música d'Antònia Font als seus fill i que els fill l'han rebuda molt bé. Estam vivint un regalàs.

Entenc que, com prediquen els entrenador de futbol, anau 'concert a concert', però tens alguna intuïció sobre el futur d'Antònia Font?

Nosaltres ens varem plantejar fer aquesta gira amb una sèrie de concerts, com vos deia molt preparats, amb molta feina i molta programació al darrere, amb grans escenaris... i això ha de tenir un final. Acabam el 30 de setembre a Girona. I fins aquí arriba aquesta gira.

I no ens plantejàvem res més enllà.

No seria sincer si te digues que no hi hem pensat. Clar que hi hem pensat en el futur, però encara no hem pres cap decisió.

El que sí que està clar és que si seguim, serà, segur, amb un altre format perquè aquest format tan gran quedarà tancat amb aquesta gira.

Per la resta, està tot obert, hem de veure quines sensacions ens queden, ens hem de reunir i decidir entre tots si continuam i de quina manera ho farem.

Com te deia abans, tenim les nostres feines, les nostres famílies i hem de veure com es combina tot això.

Sigui com sigui, està clar que el concert de l'Acampallengua serà molt especial...

Serà el darrer de la gira a Mallorca. El darrer de gran format que hi farem. Jo, sincerament, no ho puc dir, però dubt molt que tornem a fer una gira com aquesta.

La importància del concert de sa Pobla és que serà el darrer en aquest format que farem a Mallorca.

Què en penses del boom, de la reviscolada, de projectes musicals que vivim a Mallorca i a les Illes Balears aquests darrers anys?

No hi estic super ficat, però esta clar que hi ha tota una generació que en els darrera anys ha sorgit i que fan coses molt interessants, de manera molt original. És molt positiu per a la musica de Mallorca i de les Balears que vagin trobant camins per poder crear d'una manera relativament fàcil i que hi hagi tot un moviment.

Antònia Font és la mare de part d'aquesta nova onada?

No ho sé. És cert que alguns d'ells diuen que tenen influències d'Antònia Font...

Antònia Font sempre ha estat lliure de qualsevol empresa o moviment, sempre ha anat per lliure, sempre ha fet allò que ha volgut, i això ha fet que el projecte sigui diferent i original i jo crec que això és el que han vist aquests grups. Que el que ets capaç de fer tu, el que te surt a tu, és tan bo com allò que fa algú a Nova York.

Aquesta llibertat a l'hora de crear i aquest creure-t'ho i saber que si fas això, encara que sigui en una llengua minoritzada, però que és la teva llengua, i d'una manera lliure, pots anar a qualsevol part del món. I això és el que aquests grups han pogut intuir que a nosaltres ens ha anat bé.

Moltes gràcies Pau!

Ens veim a l'Acampallengua... Tenim moltes ganes de ser-hi!

Les entrades per al concert de l'Acampallengua o l'abonament per tota l'activitat, es poden aconseguir aquí.