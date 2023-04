El bisbe de Mallorca demana que «la pau de la Resurrecció arribi a Ucraïna i a Palestina» durant la missa de Pasqua

El Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha presidit aquest diumenge la missa de Pasqua, a la Catedral de Palma, i ha demanat que «la pau de la Resurrecció arribi a Ucraïna i a Palestina».

La missa ha començat a les 10.15 hores, amb la processó de la Santa Trobada, que consisteix en el fet que la imatge de Jesús resuccitat surt d'un lateral de La Seu, portada per la família Dameto, per a trobar-se amb la de la Mare de Déu, que surt de l'altre lateral, portada per la família Truyols, enfront del presbiteri.

Després de la celebració de la processó de la Santa Trobada, el bisbe de Mallorca ha començat l'homilia. Durant aquesta, monsenyor Taltavull ha demanat que «la pau de la Resurrecció arribi a la ja molt desfeta terra d'Ucraïna».

També, ha afegit, «a Palestina vencent la discòrdia entre jueus i Palestins, als països africans, asiàtics i d'Amèrica Llatina, especialment a Nicaragua».

Així mateix, el prelat ha instat els assistents a la missa de Pasqua pregar per «ser capaces de vèncer els desacords, la falta de diàleg personal, familiar, institucional, i l'ambient de crispació» a Espanya.

El Bisbe Taltavull ha conclòs l'homilia amb la benedicció a les més de 1.200 persones que han assistit a la celebració eucarística d'aquest diumenge de Resurrecció.

Els creients que no han pogut assistir han tengut l'oportunitat de seguir-la per IB3 Televisió i en streaming, a través de la web i els perfils socials de La Seu.