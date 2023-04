El delirant model policial que patim a les Balears

MÉS per Mallorca ha proposat que es creï un cos de policia autonòmica a les Illes Balears. Fins i tot han proposat un nom: Cos de Guaita.

Segons els ecosobiranistes, l’objectiu és «protegir les persones i béns, garantir el lliure exercici dels drets i llibertats i vetllar per la seguretat ciutadana a les Illes Balears amb un cos de policia propi, arrelat i proper».

Des de MÉS per Mallorca recorden que l’Estatut d’Autonomia deixa clar en el seu article 33 que les Illes Balears poden crear i organitzar un cos de policia propi en el marc de la legislació estatal i exercir-ne la comandància; «això és, una policia sota dependència directa de les institucions de les Illes Balears», apunten.

No és la primera vegada que es parla de crear un cos de policia 'autonomica'. Fa uns anys (2006) el Govern del PP va anunciar un projecte de policia autonòmica. Aleshores es va llegir sobretot com una manera de fer clientelisme i de fer-hi entrar militants i simpatitzants seus, el fet que el conseller d'Interior que ho va anunciar fos José Maria Rodríguez va ajudar a aquelles especulacions.

El model actual: un desgavell

Allò que és cert i indiscutible és que l'actual model policial a les Illes Balears no només no és pràctic ni eficient, sinó que és un autèntic desgavell. Un veritable deliri.

Actualment a les Balears hi operen la Policia espanyola, en principi a les ciutats; la Guàrdia Civil a les zones rurals i al litoral, a més a més de la Policia Local de cada municipi. Ara bé, a Inca hi opera la Guàrdia Civil i a Manacor, la Policia espanyola...

Des de fa molts d'anys, les Illes Balears són el segon destí de l'Estat espanyol menys demanat pels agents de policia espanyola i Guàrdia Civil, només superat per la Comunitat Autònoma Basca. La dificultat per aconseguir habitatge, el cost de la vida i la llengua són els arguments adduïts per no voler venir.

Recordem que pràcticament no hi ha cap illenc que es faci policia o Guàrdia. Això implica que 'cal importar-ne', amb tots els problemes que això genera.

Cal destacar que, en canvi, sí que hi ha molts de nascuts a les Balears que es fan policies locals.

Competència entre ells

Però el desgavell ve sobretot perquè la Policia i la Guàrdia Civil segueixen un patró dissenyat durant el franquisme que ha evolucionat poc. De fet, encara són vigents pràctiques de tortures i maltractaments a persones detingudes que només transcendeixen quan els torturats són persones que tenen accés a altaveus socials o mediàtics. Recordem els casos de tortura a turistes britànics, registrats a casernes de Calvià.

I cal afegir que, lluny de col·laborar i coordinar-se, els cossos policials competeixen entre ells, s'amaguen informacions i tuden gran quantitat de recursos espiant el que fa l'altre cos.

La ridícula competència entre ells arriba a punts tan estrambòtics que es va decidir que la base de dades genètiques comunes la gestioni cada setmana un cos diferent. És només un exemple de l'estupidesa dels que comanden els cossos policials.

Baix nivell cultural dels agents

La poca formació els agents de policia i el seu baix nivell cultural, redunda en un problema per als ciutadans. Entre aquest problemes, la llengua és un factor de xoc habitual entre una part de la ciutadania i els membres de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil.

De fet durant l'estiu de ple es fàcil trobar agents que no només no entenen el català, sinó que no coneixen els carrers i el territori.

Temporada turística

Es diu que durant la temporada turística hi ha una manca de policia, encara que no s'ha fet públic cap estudi amb dades sobre aquesta qüestió.

En els darrers anys s'han fet proves en les quals policies alemanys i britànics han patrullat juntament amb agents espanyols per les zones més turístiques (especialment Calvià, a Mallorca i Sant Antoni d'Eivissa), en principi ha estat més una acció propagandística que una solució real.

Alguns municipis reforcen les seves plantilles de policia municipal amb joves agents anomenats 'policies turístics'.

Corrupció a la Policia Local de Palma

Cal recordar també que la policia local de Palma ha estat tacada pel funcionament mafiós d'una part important del cos. Agents de la policia local de Palma han comès els delictes més abjectes: intents d'assassinat, violacions, tràfic de drogues, extorsió a empresaris de locals de restauració... De fet l'Estat va intervenir el cos i hi va posar al capdamunt, durant un temps, un agent del CNI.

La solució

La solució, segurament, passa per la creació d'un model policial propi de les Illes Balears, que sigui democràtic, adaptat a la realitat insular i turística que tenim i que fugi del model actual: protofeixista, colonial, corrupte, antiquat i ineficient.