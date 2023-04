Ona Mediterrània estrena el nou podcast Les indòmites

El col·lectiu cultural Moixa Mental presenta programa de ràdio a Ona Mediterrània que s'ha començat a emetre el passat dia 6 d’abril i que duu per títol, Les indòmites.

El programa s'emetrà cada dijous a les 19.00 (redifusió els diumenges a les 16.00) per Ona Mediterrània (88.8 de la FM) i sempre en línia a Ivoox i la web omamediterrania.cat.

Els impulsors del programa expliquen que «Les indòmites és un programa on posam les nostres cançons preferides, explicam per què ho són i feim preguntes que contestam amb altres preguntes. Ah, també triam la paraula de la setmana» i afegeixen que «A cada programa na Mistress Perenque, en Roc Negre i en Joan CiberSheep deixen anar pinzellades de qui són i de com són».