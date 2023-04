Lluita contra el tabac: les Balears tindran enguany 28 platges sense fum

Com en anys anteriors, i tot coincidint amb l'inici de la temporada turística, la Direcció General de Salut Pública i Participació, en col·laboració amb la Direcció General de Residus i Educació Ambiental i els ajuntaments de les Illes, impulsa la campanya de sensibilització 'Platges sense fum, platges saludables 2023', amb l'objectiu d'augmentar els entorns lliures de fum, especialment en els espais exteriors.

Tal com ha explicat el govern aquest dissabte, l'objectiu de la campanya és «crear una xarxa de platges saludables, entenent el litoral balear com un espai lúdic destinat al gaudiment d'activitats a l'aire lliure que permeti enriquir la salut de les persones que hi acudeixin, potenciant espais sense fum».

Actualment, el consum de tabac és una de les principals causes de malaltia i mort evitables en tot el món. Està demostrat que l'exposició al fum dels productes de tabac genera problemes de salut similars als que genera el consum de tabac.

D'altra banda, els residus de tabac contenen més de set mil substàncies químiques tòxiques que enverinen el medi ambient. «Les llosques són els residus que més habitualment trobam entre les escombraries marines», ha assegurat el Govern.

Aquesta campanya (que es va iniciar l'any 2019 amb dues platges adherides en els municipis de Sant Lluís i Santanyí) arranca enguany amb 9 platges més i arriba així a un total de 28. Aquests arenals nous són a l'illa d'Eivissa, adherida a finals de l'estiu de l'any passat, i a Mallorca. En el cas d'Eivissa, corresponen a les platges del Bol Nou, el Migjorn, el Cavallet i Platges de Comte (Sant Josep de sa Talaia) i la platja del Caló del Moro (Sant Antoni de Portmany). Per altra banda, a Mallorca, Pollença incorpora enguany les platges de Formentor, Albercutx, Cala Barques i Cala Molins.

A més, Sant Lluís, municipi de Menorca, va fer una adhesió el 2022 de tres platges i és el primer municipi amb totes les seves platges urbanes designades com a 'Platges sense fum'.

Com a novetat de la campanya d'enguany i per facilitar-ne la identificació i difusió, els municipis adherits podran ubicar una banderola de 4 metres a cada platja sense fum, així com disposar de QR en els adhesius informatius, que enllaçaran amb els díptics de les campanyes anteriors, amb la qual cosa es reduirà l'ús de paper.

Segons el Govern, amb la col·laboració en aquesta campanya, les platges sense fum dels municipis «es converteixen en un espai de convivència, en el qual s'apel·la a la responsabilitat i al civisme individual per tal de generar un ambient més saludable per a les famílies». Així mateix, des del punt de vista turístic, cada vegada es valoren més les platges sense fum com a «reclam d'un turisme familiar».

A la web s'indiquen les platges adherides perquè la ciutadania sàpiga quines són. Els ajuntaments que s'hi vulguin afegir han de fer la sol·licitud a la Direcció General de Salut Pública i Participació a través de la web i difondre-la des de la pàgina pròpia de l'Ajuntament.