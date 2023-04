Memòria Democràtica atén només en un mes 40 famílies de víctimes de la repressió franquista

El projecte d'Oficina d'Atenció Directa a les víctimes del cop d'estat, la Guerra Civil i la repressió franquista del Govern ha atès en un mes i de manera individualitzada 40 persones, familiars de 45 víctimes directes, i ha recollit mostres d'ADN de tres d'elles i ha programat la presa de mostres per a altres dues.

A més, segons ha indicat el Govern aquest dissabte, s'han documentat un total de 36 testimoniatges amb els quals la Direcció General de Memòria Democràtica està elaborant un fons documental de testimonis de víctimes i familiars.

Segons el Govern, l'objectiu d'aquest Fons Documental de la Memòria és «donar veu a les famílies, escoltar-les i intercanviar amb elles informació per abordar qüestions cabdals que afecten el dret a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, que servirà també per rescatar de l'oblit i del silenci la història de la repressió franquista a les Balears».

A més dels seus testimoniatges, parlant davant una càmera, explicant les seves experiències i el record del viscut i comptat pels seus familiars, 27 famílies han aportat també objectes i documents per al Fons.

Així mateix, la Direcció General de Memòria Democràtica ha fet lliurament de 12 causes judicials i ha recollit la sol·licitud de 20 certificats de reconeixement com a víctimes del franquisme, que ja es troben en tramitació, i de 29 pedres de la memòria.

També s'ha oferit acompanyament psicosocial, una de les iniciatives pioneres en l'Estat que inclou com a novetat el IV Pla de Fosses i Memòria Democràtica del Govern, a dues famílies que així ho han sol·licitat, i s'ha concertat cita amb cinc més que també l'han requerit.

Els familiars, també reconeguts com a víctimes conforme a la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, poden sol·licitar cita amb la Direcció General de Memòria Democràtica a través del telèfon 971 17 78 60 o del correu electrònic memoria@dgmemoria.caib.es, i seran atesos els divendres en entrevistes individuals, en horari de 9.00 a 14.00 hores.