Sus a les obres de l’àrea recreativa de Can Canut

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Residus, Juan Carrasco, han visitat l’inici d’obres de l’àrea recreativa de Can Canut al terme municipal de Marratxí, aferrada a la urbanització de Can Garriga. També han assistit a la visita, el batle de Marratxí, Miquel Cabot, la regidora de Medi Ambient i Agricultura de l’Ajuntament de Marratxí, Cristina Alonso i la regidora de Transparència, Defensor de la Ciutadania i Participació Ciutadana, Neus Serra. La construcció de l’àrea recreativa comprèn una superfície d’uns 14.500 m2. El termini d’execució de les obres és de quatre mesos i el pressupost total és de 914.256,83 euros.

L’àrea recreativa de Can Canut esdevindrà un punt de trobada multifuncional per a persones de totes les edats i un vincle entre les instal·lacions de la planta de compostatge i els residents. D’acord amb les demandes que va recollir la Direcció Insular de Residus, l’àrea recreativa disposarà dels elements següents: una zona per a practicar cal·listènia i una per a gimnàstica per a la gent gran, un circuit per a bicicletes de muntanya, una zona infantil d’amfiteatre, un circuit per a córrer i una zona per als cans.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «posam fi a una reivindicació de més de 20 anys dels veïns i veïnes de Can Garriga». Ribot ha explicat que «la futura àrea recreativa de Can Canut recull les peticions formulades pels veïnats de la zona i vol que aquestes s’integrin en el suport existent. La idea de fer un procés participatiu era que l’àrea recreativa nova s’adaptàs a les necessitats concretes que tenen els veïnats de Can Garriga i, amb aquesta proposta de projecte, ho hem aconseguit».

Per la seva banda, el director insular de Residus, Juan Carrasco, ha detallat que «l’àrea projectada respon al topònim es Bosquet, per la qual cosa es procurarà generar un ambient que imiti les dinàmiques de zones forestals o de garriga, mitjançant l’arbrat i les espècies arbustives autòctones».

La vegetació serà una part fonamental de l’àrea recreativa. Es formaran barreres visuals per a preservar la intimitat dels veïnats més propers als talussos i s’utilitzaran espècies autòctones. Alhora hi haurà un recorregut circular per a vianants que travessarà els diferents turons i que permetrà interaccionar amb els usos que es proposen. Així mateix, es vol dotar l’àrea d’un mirador. Concretament, el turó que es troba en el vessant oest de la parcel·la és el més alt i, des de la cresta, hi ha una vista panoràmica de la Serra de Tramuntana al fons i els camps de cultiu que envolten el parc.

El projecte definitiu es va presentar després d’haver completat un procés participatiu amb més de seixanta veïnats per a parlar sobre la futura àrea recreativa. Aquella trobada va servir per a recollir les demandes i propostes dels veïnats.