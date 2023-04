Les restes d'Aurora Picornell descansaran en un nou 'Memorial de la Dignitat' que s'ubicarà al cementiri de Palma

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha presentat aquest dissabte el projecte de construcció d'un 'Memorial de la Dignitat' en el cementiri de Palma per a allotjar les restes de les víctimes del cop d'Estat, la Guerra Civil i la repressió franquista que no puguin ser identificades, els de les víctimes de les quals no es tingui constància de familiars i aquelles les famílies dels quals així ho desitgin.

El Govern ha adquirit una capella i una cripta en el sector 3 del cementiri de Palma que rehabilitarà i convertirà en un espai obert al públic, amb capacitat per a acollir les restes d'un mínim de 200 persones represaliades, al qual les famílies podran acudir-hi a retre homenatge.

«Serà un lloc de descans digne per a les víctimes i un lloc en el qual les famílies podran per fi posar flors als seus familiars», ha assenyalat el vicepresident Yllanes, que ha explicat que la Direcció General de Memória Democràtica ha estat treballant en aquest projecte els últims anys en col·laboració amb l'Empresa Funerària Municipal.

També ha participat en la presentació el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma i president del consell d'administració de l'Empresa Funerària Municipal, Jordi Vilà, qui ha donat els detalls de la construcció. Es tracta d'una capella que havia estat recuperada per a l'Empresa Funerària Municipal, i que en superfície té capacitat per a nou nínxols, però disposa d'una cripta subterrània de quatre pisos de profunditat. «Pensem que aquest espai podia ser suficient per a les necessitats actuals del Govern, també per a les necessitats futures, les que puguin derivar-se dels resultats del Quart Pla de Fosses que ara està en marxa, i també que aquest podia ser un bon emplaçament».

El Memorial estarà situat en el cementiri de Palma, en la mateixa zona on se situa la que fora la fossa de la repressió més gran de les Illes Balears i, a causa de la inviabilitat de la seva intervenció, «una de les grans oblidades».

«La ubicació de la cripta que hem seleccionat des del Govern té un doble sentit. I és que aquí mateix és on es troba la principal fossa de la repressió de les Balears. Encara que no sigui possible exhumar el cementiri de Palma, sabem que en aquest lloc és on més víctimes documentades foren afusellades, almenys 440, procedents tant de Palma com d'altres municipis de Mallorca, i també de Menorca, Eivissa i Formentera. La construcció aquí d'aquest 'Memorial de la Dignitat' és una manera de recordar-ho», ha explicat Yllanes.

Així, el 'Memorial de la Dignitat' formarà part d'un complex més ampli que inclou el Mur de la Memòria, a tan sols 100 metres, i la Placeta de les Famílies. El projecte ve a satisfer una reivindicació històrica del moviment memorialista i ha estat consensuat amb la Comissió de Fosses i Desapareguts de les Balears i també amb les famílies de les víctimes, sent una de les primeres famílies que ja ha decidit situar aquí les restes dels seus familiars represaliats pel franquisme la d'Aurora i Gabriel Picornell, que descansaran finalment en el 'Memorial de la Dignitat'.

Les restes de totes les víctimes reposaran en caixes individualitzades assenyalades amb un codi, i de manera que sigui possible accedir a elles en el futur per tal que, si fossin identificades en un futur, les famílies puguin decidir deixar-les en el Memorial o traslladar-les on estimin oportú. La compra de la capella per part del Govern ha tingut un cost de 57.100 euros i es preveu que el preu de licitació del projecte de rehabilitació costarà al voltant de 70.000 euros.