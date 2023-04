Armengol, sobre el nou Son Dureta: «Volem posar el pacient en el centre de les polítiques sanitàries»

Les obres de demolició de les construccions de la parcel·la que acollirà l'Edifici A del nou Son Dureta han començat aquest dissabte. Hi ha assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez.

Allà, Armengol ha explicat que «Son Dureta va ser l'hospital de referència i tota la ciutadania hi té records, també de la magnífica atenció del personal que hi treballava».

Ara, amb el nou projecte, Son Dureta serà segons el Govern «una peça clau de l'estratègia d'atenció a la cronicitat», ja que, en paraules de la presidenta, «ens hem adaptat a la realitat: tendrem una població més envellida que necessita una atenció diferent per part del sistema de Salut».

Armengol ha recordat que el nou Son Dureta comptarà també amb una residència que ja s'està construint i que tindrà 120 places i ha reivindicat que el Govern «compleix amb la paraula donada. Començàrem el 2015 a treballar per fer de la salut i l'atenció a les persones la nostra prioritat i hem posat els pacients en el centre de les nostres polítiques sanitàries».

El projecte d'execució del complex sociosanitari Nou Son Dureta preveu la construcció de dos edificis (amb tres mòduls cadascun), que acolliran els hospitals de mitjana estada (Àrea A) i de llarga estada (Àrea B). La superfície total del complex sociosanitari és de 82.822 m2, dels quals 67.362 m2 es destinen a superfície hospitalària i 15.460 m2 a aparcaments (amb 542 places). Les zones enjardinades tindran una superfície de 48.793 m2. El pressupost global del projecte és de 178,4 milions d'euros.

Les obres que han començat aquest dissabte han estat adjudicades a la UTE formada per Melchor Mascaró SAU i Excavaciones y Demoliciones Medina SL, per un import de 3,5 milions d'euros, i tenen una previsió d'execució de catorze mesos.

El projecte del nou Son Dureta és un dels més ambiciosos de l'Estratègia de Cronicitat de la comunitat autònoma, atès que suposa recuperar un espai emblemàtic de Palma, on fins a l'any 2010 s'hi ubicava l'hospital de referència de les Balears, i destinar-lo a un ús sanitari i social. A més, pretén convertir-se en un espai d'atenció integral i de qualitat per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors.