Unides Podem presenta una moció sobre la manca de recursos humans a les escoletes d'Eivissa

Aquest passat divendres ha tengut lloc el Ple del Consell d'Eivissa, en el qual Unides Podem ha presentat una moció per debatre «la manca de recursos humans» que hi ha a les escoletes dependents i que són competència de la institució insular.

Segons han explicat des d'Unides Podem, cada tant de temps, «les plantilles de treballadors es queden en quadre per situacions puntuals que generen inconvenients per no poder donar un servei adient per a les famílies eivissenques».

Segons la coalició política, «l'actual equip de govern del PP, com sempre, dona excuses i explicacions, què si bé expliquen o justifiquen un fet puntual, no expliquen la falta de gestió i previsió per evitar que es repeteixin situacions que ells varen criticar, molt durament, amb l'anterior govern progressista».

Segons Unides Podem, «molt pitjor a estat aquesta ocasió, no només negant la realitat de la manca de personal, sinó negant també la manca estructural de població treballadora en la institució insular. Això sí, al mateix temps, denuncien al mateix Ple la manca de personal sanitari i culpabilitzen el Govern balear i les qüestions lingüístiques».

Així, Unides Podem «lamenta la ceguera institucional que té el PP en l'actual equip de govern del Consell d'Eivissa en negar les errades i la falta de previsió en la seva gestió al mateix temps que es dedica a preocupar-se més pel que passa en altres institucions sense fer la seva feina».