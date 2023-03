Inca és el municipi més barat de les Balears per a llogar un habitatge, amb 8,6 euros el metre quadrat, encara que es queda fora de la llista els 25 municipis més econòmics per a llogar un habitatge a l'Estat espanyol, presentat aquest dijous per Idealista.

El municipi més barat de l'Estat per a llogar un habitatge és a la província de Jaén. Concretament, Baeza té el metre quadrat més econòmic. El podi dels cinc municipis més econòmics es completa amb un altre municipi de Jaén, Linares, Puertollano a Ciudad Real, Narón a la Corunya i Lucena a Còrdova.