El Grup Güell critica la manca de suport de l'Ajuntament de Palma en la celebració del 50è aniversari

El Grup Güell, promotor de la tradicional caminada de Palma a Lluc a Peu, celebra aquesta primavera el seu 50è aniversari. L'esdeveniment, que ha estat batejat amb el nom 'Encontre de Primavera', tendrà lloc a Lluc dia 23 d'abril.

En una reunió amb Carles Cabrera, candidat d’El PI a les eleccions municipals a la capital, el president del Grup Güell ha denunciat l'absència del consistori a la trobada. Francisco Bauzá ha explicat que no reben cap mena de suport per part de l’Ajuntament de Palma per als actes del 50è aniversari de l’entitat.

El PI ha considerat «vergonyós» que Cort no hi hagi volgut participar, essent l'únic dels convidats que ha rebutjat la invitació. L'Ajuntament, de moment, no s'ha pronunciat públicament en resposta a la crítica.