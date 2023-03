El Consell de Mallorca aprova el nou reglament urbanístic amb la intenció d'agilitzar els tràmits

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dimecres el nou reglament d'urbanisme, que constitueix la concreció tècnica de la Llei d'Urbanisme balear. El reglament era un dels compromisos dels grups del govern insular dins dels 'Acords de Raixa'.

Aquest nou reglament pretén agilitzar les tramitacions de llicències urbanístiques, simplificant la càrrega administrativa, eliminant tràmits innecessaris i reduint els terminis de resolució. Ha estat aprovat per 15 vots a favor, corresponents a l'equip de govern, davant cinc vots en contra i sis abstencions per part dels grups de l'oposició.

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha cridat especialment l'atenció sobre la reducció de terminis de les llicències urbanístiques. Ha insistit que els principis que regeixen aquest document són els d'eficiència de l'administració pública, simplificació del document i seguretat jurídica.

En particular, ha destacat el treball realitzat per a evitar duplicitat de preceptes que ja figuren en la Llei i per a homogeneïtzar les fórmules per a calcular els paràmetres urbanístics. «Afecta la ciutadania perquè els tràmits municipals seran més lleugers, amb un informe tècnic més curt, més concret i més concís, que permetrà escurçar terminis», ha valorat.

A més, ha recordat que es va dur a terme un procés participatiu per a dissenyar aquest reglament. Durant les primeres fases d'elaboració del reglament se celebraren vuit taules temàtiques de debat per a recollir aportacions tècniques i jurídiques de diferents administracions, organitzacions, entitats, associacions i col·legis professionals.

Des de l'oposició, El PI ha criticat l'aprovació del reglament per considerar-lo «confús» i ineficient. Argumenten el seu vot en contra a la desestimació de les esmenes presentades, que exigien la correcció de conceptes ambigus que condueixen a «dobles interpretacions».