Un estudi revela que gairebé una quarta part de la jornada laboral dels docents es dedica a tasques burocràtiques

L’STEI Intersindical ha realitzat un estudi sobre la càrrega burocràtica dels docents de tots els nivells a les Illes Balears. El sindicat ja havia reclamat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, el febrer de 2022, un pla per a la reducció de la burocràcia en els centres educatius, i ara és un dels punts de l'Acord marc recentment signat. L'estudi pretén ser un punt de partida per a assolir aquest objectiu de reducció de les tasques burocràtiques.

A l'estudi, que s'ha realitzat mitjançant enquestes i entrevistes, es constata que entre l'horari laborable i les hores extres que hi dediquen els docents (una mitjana de 4 hores setmanals), unes 10 hores estan dedicades a tasques no pròpiament pedagògiques i que es qualifiquen de burocràtiques. Aquesta situació es veu agreujada en el cas dels tutors i també en el cas dels equips directius.

Una dada molt significativa i preocupant és el percentatge de docents als quals aquesta situació els afecta en la seva vida personal i familiar i, sobretot, en la seva salut. Un 22% ha hagut d'anar al metge o s'ha hagut de medicar, i un 57% confessa sentir-se més nerviós i no dormir bé. El fet de rebre constantment comunicacions fora del horari laboral (88% de les persones enquestades) no facilita la desconnexió en cap moment.

Tot i que l'avaluació és una feina pròpiament pedagògica, el nou sistema establert per la LOMLOE obliga a dedicar-hi molt de temps. «El professorat arriba a tenir més de 120 alumnes i, si setmanalment dedica 10 minuts a cada alumne, els números canten. Es pot arribar a 20 hores setmanals sols per avaluar en alguns casos», assenyala l'STEI.

En les propostes de millora que es plantegen, hi destaquen la reducció de ràtios i la necessitat de rebaixar hores de docència directa per atendre totes les tasques i programes que s'encomanen, així com simplificar els documents de centre i evitar duplicitats. Es proposa que la Conselleria ha d'assumir moltes de les feines que no són d'organització pedagògica (beques, gestió d'auxiliars de conversa, etc.) i ha de contractar personal administratiu a tots els centres. També que les famílies han de poder tramitar pel GESTIB certes gestions que ara han de fer els docents.

Pel que fa a l'avaluació LOMLOE, es proposa reduir la quantitat d'ítems que s'han d'introduir, així com simplificar els informes que es lliuren a les famílies.

La conclusió és que «la molta feina de paperassa lleva temps i energia per dedicar a atenció de l'alumnat i preparació d'activitats, i que incideix de manera negativa en la salut i en el grau de satisfacció en el lloc de feina, i en definitiva, en la qualitat de l'ensenyament».