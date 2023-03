Mallorca disposarà d'un pis per a víctimes d'explotació sexual i un altre per a casos d'LGTBIfòbia

El Consell de Mallorca inclou en la xarxa d'habitatges del Projecte Aurora un pis per a víctimes d'explotació sexual i un altre per a casos d'LGTBIfòbia. Així ho han explicat aquest dilluns el conseller Javier de Juan i la directora d'Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach que han estat acompanyats per la coordinadora d'Intress, Rosalia Roquero, i el coordinador de Ben Amics, Jan Gómez. Els dos representants d'aquestes entitats, amb una llarga experiència que compta amb professionals experts en l'àmbit social, han remarcat l'avanç que suposa disposar d'aquest servei.

El conseller De Juan han destacat l'aposta del Consell per la creació d'un servei d'atenció integral amb un itinerari que ha de donar resposta a les diferents necessitats i etapes fins a la seva completa recuperació, que inclou d'una atenció especialitzada. En aquest sentit, ha destacat aquests dos pisos, un per a víctimes d'explotació sexual i un altre per a víctimes d'LGTBIfòbia amb necessitat d'una solució residencial. Al mateix temps ha recordat que es preveu crear també un centre específic per a problemàtiques de salut associades a la violència masclista.

«El Projecte Aurora està pensat per a oferir una major seguretat, una millor i més personalitzada atenció i més possibilitats de desenvolupar amb dignitat i més autonomia un projecte de vida», ha remarcat de Juan, qui també ha destacat que Aurora «situa Mallorca al capdavant de l'atenció especialitzada per a fer front a les violències masclistes i a les d'odi cap al col·lectiu LGTBI».

A partir del 1r d'abril s'inicia formalment el Projecte Aurora. La directora insular d'Igualtat i Diversitat ha recordat que aquest projecte preveu la creació de 60 places noves que se sumen a les 41 que tenia el Consell fins ara al casal Ariadna.

Amb Aurora el Consell de Mallorca disposarà de 101 places en total per a atendre víctimes de violència masclista. El que significa un increment aproximadament del 150% de la xifra de places i multiplicar per 4 la xifra de pisos, ja que el servei passa de 8 habitatges a 30 habitatges.

Aquesta xarxa d'habitatges d'acollida residencial estarà ubicada a diferents municipis de Mallorca per a atendre les necessitats de protecció i allotjament de les dones víctimes de violència masclista i dels seus fills mentre duri el procés d'atenció integral.