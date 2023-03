Ona Mediterrània omple el Teatre del Mar de música, celebració, ràdio i bon humor

Aquest dijous, al Teatre del Mar es va fer un dels actes de celebració del desè aniversari d'Ona Mediterrània. Una mica abans de les 19 hores, els convidats començaren a arribar i eren rebuts per l'equip d'Ona Mediterrània que els lliurava a mode de benvinguda un siurell fabricat especialment per a la ocasió a Ca Madò Bet.

Després de passar pel photocall, els convidats passaven cap a dins el teatre on podien contemplar una petita mostra de l'exposició 'El Molinar en colors', obra de Maria Torres.

A les 19.30 va començar l'acte, conduït per Julen Pulet, coordinador de 2Ona.cat, que va saludar els presents i va presentar la primera actuació de la nit amb la veu de Pep Suasi donant el sus a les emissions regulars d'Ona Mediterrània.

Suasi va emocionar els assistents, no només amb la seva deliciosa interpretació de dos temes, sinó amb la seva història sobre els començaments a l'emissora.

L'acte va ser molt dinàmic i els següents en pujar a l'escenari vàren ser Maria Antich i Pere Estelrich que oferiren una conversa sobre El Crepuscle encén estels.

A continuació Pilar Ribas i Toni Rotget establiren conversa al voltant del programa Ona Bon Dia, que cada dia ofereix tres hores d'actualitat, notícies, anàlisi, opinió i bon humor.

Toni Rotget donà pas al coordinador de Bon dia poesia, Pere Perelló i Nomdedeu, que entusiasmà el públic recitant cinc poemes.

Una de les fundadores d'Ona Mediterrània, la periodista Marina Caubet agafà el relleu, per posar en valor el compromís de l'emissora amb la cultura popular. Va entrevistar Kake Portas i Aurora Gornals, membres del conjunt de música d'arrel i folk, Ramellets, que aquest Nadal ens obsequiaren amb una nadala titulada 'Un desig especial' estrenada a dBalears i Ona Mediterrània.

Seguidament, Daniel Quetglas i Jaume Mon, del magazine Dissabte Gran, obriren la conversa amb Sili Arguimbau, presidenta de l'associació Jubilats per Mallorca, responsables del programa Es jai de sa barraqueta; Tomàs Payeras del programa Punxar no fa mal i Marian Colmillo de Vint-i-un botons.

I com que la música de KM0 és una de les marques de la casa, arribava el torn de Manena Duel que oferí al públic dos temes interpretats amb la seva veu fina i preciosa que tornà aposar la pell de gallina els assistents.

I de cantant a especialistes en música: Jordi Vidal, conductor d'Ona Clàssica va conversar amb l'equip del podcast de musicologia Ni to ni so, Virgínia Ruiz i Mercè Palao, acompanyades del seu professor, Amadeu Corbera.

I no hi va faltar la veu d'un col·laborador «que si no és a Mallorca no és per voluntat seva», Josep Miquel Arenas, Valtònyc, va recordar que «abans era un exiliat a la Vil·la del Pingüí i ara som un exiliat a Brussel·les».

Tomeu Martí va fer un agraïment a tots els programes del passat i del present d'Ona Mediterrània i va recordar que «complim deu anys i mantenim deu projectes en marxa: Ona Mediterrània, 2ona.cat, dBalears, L'ESTEL, L'ESTEL Pro, Esports dBalears, Ploma.cat, Ona dBalears, Edicions especials en paper de dBalears i la col·lecció de llibres Quaderns d'Ona Mediterrània dBalears.

A continuació, Tomeu Martí il·lustrà el futur de la ràdio amb la presentació d'un nou programa que s'estrenarà el 5 d'abril, Les Indòmites. I aprofità per agrair la feinada dels tècnics d'antena, Julen Pulet, Joana Maria Borràs i Jaume Sintes i dels tècnics de continuïtat que ajuden de manera voluntària: CiberSheep, Joan Arbona i Miquel Nicolau.

L'acte va acabar amb el reconeixement a entitats que Martí va definir com a «referents», com el propi Teatre del Mar que compleix 30 anys, el GOB que celebra els seus 50 anys i l'OCB que acaba de celebrar el seu 60è aniversari i el centre educatiu Huayue.

I per cloure l'acte, una de les veus més dolces, fresques i prometedores de l'actual escena mallorquina, Marga Rotger, oferí la interpretació de tres temes.

Nit d'emocions, de joia, d'alegria, de retrobaments i d'amor per la ràdio.