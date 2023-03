Un total de 19 forns i pastisseries competiran en el I Concurs de Panades de me de Mallorca

Fins a 19 forns i pastisseries de Mallorca competiran el pròxim 29 de març en el I Concurs de Panades de me de Mallorca organitzat per la direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. L'objectiu del concurs, que se celebrarà al Mercat de Santa Catalina, té un objectiu triple: promocionar el me de Mallorca, la rebosteria tradicional de Pasqua i valorar el col·lectiu de forners i pastissers de l'illa.

Segons el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Aram Ortega, «estam molt contents perquè hi ha hagut bastanta de participació i això vol dir que tindrem diversitat de propostes de panada, totes amb un element comú com la carn de me de Mallorca, que volem promocionar en vista les festes de Pasqua».

Els forns i pastisseries de Palma que participen en aquest concurs són: El Fornet de la Soca, la pastisseria Ca na Cati, la pastisseria Real, la pastisseria Ángel, el forn Fornaris, el forn i pastisseria Garau, la pastisseria Forn Fondo, el forn i pastisseria Trías, el forn Santo Cristo, el Forn de la Glòria i el forn de pa i pastisseria Ca sa Camena. També participaran el Forn des Pla de na Tesa, de Marratxí; el forn de Ca n'Amer, de Sant Llorenç; la pastisseria Ramis, de Manacor; el forn i pastisseria Gelabert de Llubí; el forn Can Pau, de Llumajor; el forn i pastisseria Benet Barón de Porreres; la pastisseria Pomar de Campos, i el forn Can Rafel de Búger.

Tots els participants han de presentar una panada, d'un mínim de 10 centímetres de diàmetre i d'elaboració tradicional amb producte 100% local i amb carn de me de Mallorca, tot i que s'hi poden afegir altres ingredients. Cada participant haurà de lliurar sis exemplars per a la valoració del jurat, conformat per 7 persones, entre les quals la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària.

El jurat seleccionarà les tres millors panades, amb un primer, un segon i un tercer premi, i tindrà en compte per a la valoració el gust, la presentació, la qualitat de la massa, la qualitat del farcit i la matèria primera emprada de procedència local. El premi consistirà en un val per a la compra de carn de me i farina de Mallorca, valorat en 900, 300 i 200 euros, respectivament. Tots els participants rebran un diploma i una senalla de producte agroalimentari de les Balears.