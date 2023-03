Més d'un centenar de persones denuncien davant el Consolat que el Govern «dona l'esquena» a l'audiovisual

Més de 150 professionals de l'audiovisual s'han concentrat aquest dissabte davant el Consolat de Mar per reclamar al Govern un increment del pressupost per a producció pròpia a IB3 i una millora de la gestió a l'Institut d'Indústries Culturals. La concentració ha estat convocada per l'Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), amb el suport de l'Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB), l'Associació de Professionals de l'Audiovisual d'Eivissa (APAI) i la delegació de CIMA a les Illes Balears.

Les productores i els seus treballadors i treballadores denuncien que el Govern «incompleix els principis bàsics d'IB3, retallant el pressupost per a la producció de programes, ficcions i documentals». Segons han explicat en el manifest que han llegit davant la seu del Govern, la quantitat destinada a la producció de continguts ha passat dels 12 milions d'euros del 2020, als 8,5 prevists per aquest any. Una baixada de 3,5 milions d'euros, que té com a conseqüència «una disminució de programes a la graella de la televisió i un increment de la precarietat per a les productores i els treballadors que fan la programació».

La producció de continguts no informatius suposa el 85% de la graella de la televisió, però IB3 hi dedica només el 22% del pressupost. El preu dels programes està congelat des de 2018. Tenint en compte que la inflació des de llavors ha estat d'un 15,3%, asseguren que «es pot constatar un clar empobriment de les empreses i dels seus treballadors».

Segons han recordat, «darrere les xifres hi ha productores i treballadors que pateixen falta d'estabilitat i precarietat. Que guanyen un sou per sota de la seva qualitat i talent, que no saben quants mesos tindran feina al llarg de l'any, o que es veuen obligats a compaginar diverses funcions, per a poder treure les produccions endavant». La situació a Menorca i les Pitiüses és encara pitjor, segons afirmen, «on la producció de continguts és mínima, o gairebé inexistent. És un desert».

Els convocants ha recordat que fa uns mesos el Govern va anunciar la millora de les condicions dels treballadors i treballadores d'informatius, i consideren que ara «és el moment de fer front a la situació d'aquells que fan feina a la resta de la programació».

Les productores i treballadors concentrats s'han mostrat sorpresos perquè aquest any el pressupost del Govern «s'ha incrementat en 793 milions d'euros, però cap ha estat per millorar la producció de continguts a IB3. Es demanen «per què aquesta falta d'empatia», que suposa «la creació de treballadors de primera i treballadors de segona», i que posa de manifest que el Govern «no aposta per la indústria audiovisual local».

Recorden que aquesta situació se suma a la que es viu a l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, que ha estat quatre anys gairebé sense personal, arrossegant un greu endarreriment en la publicació i resolució de convocatòries, i que dedica a producció audiovisual una quantitat insuficient per a poder coproduir amb altres comunitats autònomes, «que sí que aposten per l'audiovisual com una manera de desenvolupament del teixit productiu i d'expansió de la seva cultura».

Malgrat el diagnòstic negatiu, els manifestants es mostren esperançats perquè «encara som a temps de canviar aquesta situació: el Govern ha demostrat que quan vol, pot». Així, exigeixen un increment per a la producció pròpia televisiva a IB3, la reserva d'un 10% de la graella per a continguts produïts a Menorca i les Pitiüses, i una aposta decidida per l'Institut d'Indústries Culturals.