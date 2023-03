La plataforma Son Bonet Pulmó Verd demana a Pedro Sánchez que «posi ordre a AENA» i que abandoni el projecte

La plataforma SBPV ha exigit aquest dimecres que el govern espanyol posi fre al projecte de parc fotovoltaic de Son Bonet. Per això, ha interpel·lat directament el president del govern, Pedro Sánchez, perquè «posi ordre a AENA».

Durant les darreres setmanes, representants de l'entitat s'han reunit amb diferents responsables polítics. Aquest divendres ho han amb la Consellera de Presidència, Mercedes Garrido, del Govern de la CAIB, trobada que ha servit per conèixer de primera mà l'estat de la qüestió després dels darrers informes d'AENA enviats a la Comissió Balear de Medi Ambient.

Segons ha manifestat la plataforma, els darrers informes requerits Aena per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, en la qual li reclamaven les pertinent alternatives al projecte, mostren la «clara intenció i prepotència d'Aena». Denuncien que l'organisme públic no no presenta «cap alternativa seriosa», i torna a justificar el projecte a Son Bonet.

SBPV agraeix la complicitat de les institucions balears, de qui manifesta haver rebut un ampli suport, però lamenta la debilitat davant el govern espanyol, les decisions del qual «s’imposen a la voluntat o a les necessitats de la població de les Illes». Respecte això, la plataforma adverteix que Aena amenaça amb litigar contra el govern autonòmic per haver deixat caducar el tràmit per poder-se connectar a la xarxa.