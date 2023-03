Denuncien que la Conselleria de Salut continua incomplint la llei i exclou el català de la cartelleria

La Conselleria de Salut continua incomplint l'article 15 de la Llei de Normalització Lingüística on s’estableix que «La retolació pública, es farà en llengua catalana, acompanyada si calgués de signes gràfics que en facilitin la comprensió als no-catalanoparlants». Així ho ha remarcat la Plataforma per la Llengua Illes Balears, qui recull fotografies de denúncia dels usuaris que, en acudir al centre mèdic, es troben amb la cartelleria exclusivament en castellà.

Cal recordar que, el mes de setembre de 2021, davant els reiterats incompliments de la Conselleria respecte de la legislació lingüística vigent, els partits del Pacte de Govern es varen reunir, a proposta de MÉS per Mallorca, per a tractar «les divergències entorn a la política lingüística, especialment en la sanitat». En la reunió, es va plantejar un increment de la coordinació entre la Direcció General de Política Lingüística i l'Oficina de Drets Lingüístics amb l'IB-Salut. A més, es va acordar que tots els indicadors i tota la cartelleria s'havia d'adequar al català i a la normativa d'usos de l'IB-Salut abans del primer d'octubre d'aquell 2021.

No obstant aquest acord i la Llei de Normalització Lingüística, la Conselleria de Salut no ha posat remei a aquesta situació, com continuen denunciant molts usuaris a les xarxes socials.

La llengua dels mallorquins completament discriminada als centres de salut. En qüestions de llengua, entre aquest @goib els anteriors del PP no hi ha tanta diferència.



CS Es Blanquer, Inca @NormalitzaMallorca @PLlenguaIlles @ibsalut @joancollet1 @GarridoMercedes @Espe_Sans pic.twitter.com/slGlw0yPbe — Pengim-penjam (@PenjamPengim) March 2, 2023

"El Servei de Salut de les IB adoptarà les mesures necessàries per a la normalització de l'ús de la llengua catalana en els centres i serveis que en depenen", disposició addicional 5a de la Llei de salut de les IB.



Hospital d'Inca #NormalitzaMallorca @PLlenguaIlles @ibsalut pic.twitter.com/Vp4zizD9rv — Antoni Martiàñez 🏳️‍🌈 (@AntoniMartianez) March 14, 2023

"Els fullets, els cartells, el material gràfic i, en general, els missatges o avisos de caràcter informatiu o divulgatiu, en qualsevol suport, s'han de redactar almenys en català", art. 20.1 del Decret d'usos lingüístics.



PAC Son Gotleu#NormalitzaMallorca @PLlenguaIlles pic.twitter.com/VBQKyVIaFV — Pengim-penjam (@PenjamPengim) March 15, 2023

«El català ha de ser la llengua de l'espai públic perquè sigui imprescindible entendre-la i, per tant, amb aquesta acció, crear la necessitat d'aprendre-la als qui encara no la saben» remarca la Plataforma per la Llengua.