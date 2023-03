El monòlit de les Homilies d'Organyà arriba també a Eivissa

El municipi d'Eivissa compta des d'aquest dimecres amb un monòlit dedicat a les Homilies d'Organyà, dins de la iniciativa Ruta de la Llengua Catalana. El monument ha estat instal·lat per la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Eivissa, després que se n'inauguràs un la setmana passada a Formentera. Han participat a la inauguració el secretari autonòmic d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern, Miquel Àngel Sureda, i del regidor de Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística, Pep Tur.

La ruta és un recorregut pels Països Catalans amb llocs i persones que han contribuït a configurar la llengua. Té com a objectiu reforçar el compromís ciutadà amb el català i establir vincles i complicitats entre diversos llocs on es parla. Promoguda per l'Associació d'Amics de les Homilies d'Organyà, té el suport del Govern balear, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.

La Ruta de la llengua catalana té diversos punts d'interès i en cada punt es preveu aixecar un monòlit dedicat a les Homilies, creats per l'artista Ramón María Jounou, fins fa poc considerades el text escrit en català més antic. Cada punt simbolitza un moment o concepte clau per a la llengua catalana com els orígens, l'expansió o l'interès per la llengua, i cada lloc disposarà d'un itinerari cultural vinculat a la llengua catalana.