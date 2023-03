La plataforma Son Bonet Pulmó Verd demana una «posició clara» a tots el partits polítics sobre el parc fotovoltaic

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd demana una «posició clara» a tots el partits polítics

i, especialment, als candidats a les properes eleccions a les diferents institucions, en referència al projecte del parc fotovoltaic que Aena pretén instal·lar dins el pulmó verd

a Son Bonet.

La plataforma també demana que, com a mostra del compromís expressat pels diferents partits polítics al llarg de reunions mantengudes enguany, incloguin la conservació de l’espai natural de Son Bonet al seu programa electoral per a les properes eleccions que tendran lloc el mes de maig de 2023.

«Des de la plataforma estam absolutament compromesos amb la sostenibilitat, la lluita

contra el canvi climàtic i els disset objectius de desenvolupament sostenible i, és per

això, que volem reiterar el nostre rebuig més absolut a una instal·lació industrial en un

dels pulmons verds més utilitzats pel veïns de la zona», expliquen. Així, consideren que, havent-hi altres opcions per a la seva instal·lació, com per exemple, teulades o zones ja degradades, és «inacceptable» que es degradi una zona verda consolidada com Son Bonet.