Armengol reconeix la tasca de «salvar vides i conscienciar» de l'ONG Open Arms

La presidenta del Govern, Francina Armengol, juntament amb la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha visitat el vaixell Astral, de l’ONG Open Arms. La presidenta i la consellera han estat acompanyades per la responsable pedagògica d’Open Arms, Ángeles Schjaer, i de la directora de comunicació i projectes d’Open Arms, Laura Lanuza.

Armengol ha lamentat aquest dimecres, durant la visita al vaixell Astral que la Mediterrània s'està convertint en «un cementeri per les injustícies que hi ha al món».

«La mar Mediterrània que ens hauria d'unir es converteix en un cementeri per les injustícies que hi ha al món, guerres, gana i pobresa, situacions de famílies que malauradament han de fugir de casa seva», ha sentenciat la líder de l'Executiu autonòmic en declaracions als mitjans.

En aquest punt, ha considerat que «la situació continua sent molt lamentable i terrible per a moltes persones que acaben morint enmig del Mediterrani», i per això ha valorat l'actuació de l'ONG Open Arms, «una entitat que si no existís s'hauria d'inventar entre tots».

«Són capaços no només de conscienciar, sinó de salvar directament moltes persones d'aquesta situació», ha emfatitzat la presidenta, qui ha recordat que fa anys l'Open Arms va rebre un dels premis Ramon Llull.

El vaixell Astral, de la mà de la Conselleria d’Afers Socials i de l’ONG Open Arms, és des del passat dilluns a Mallorca per apropar el fenomen migratori i els drets humans a la Mediterrània a la població en general i, en concret, als centres escolars. L’arribada del vaixell s’emmarca dins el programa de centres educatius per a la ciutadania global i transformadora que impulsen les conselleries d’Afers Socials i Esports i d’Educació i Formació Professional amb l’objectiu de sensibilitzar en temes com la vulneració de drets humans i la desigualtat.

Des del passat dia 20, s’han anat programant les visites de centres escolars a l’Astral, i en total està previst que hi participin un total de 14 centres escolars (9 de Mallorca, 3 d’Eivissa i 2 de Menorca) i més de 800 alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat. Serà a Mallorca fins al proper 26 de març amb visites d’escolars i jornada de portes obertes per a tota la població divendres 24 de març, de 16.30 a 18.30 hores, dissabte 25 i diumenge 26 de 10.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 18.30 hores.

A Eivissa serà del 29 de març al 1r d’abril amb visites de centres i jornada de portes obertes dimecres 29 de març i divendres 31 de març en horari de 16.30 a 18.30 hores així com dissabte dia 1r d’abril de 10.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 18.30 hores. A Maó, hi serà dia 4 d’abril en una jornada dedicada a les escoles.