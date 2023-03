El GOB demana a Medi Ambient que inclogui les àrees naturals del Cap des Llamp i del Cap Andritxol al nou Parc Natural de Ponent

El passat divendres 17 de març va finalitzar el termini per participar en la redacció de la proposta del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Costa de Ponent de l'illa de Mallorca i de declaració del Parc Natural de la Costa de Ponent de l'Illa de Mallorca.

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha explicat aquest dilluns a través d'un comunicat que la documentació que s'ha sotmès ara a consulta consisteix bàsicament en la definició de l'àmbit a protegir i una primera proposta d'objectius i estratègies.

Des de l'ONG valoren positivament que l'àmbit marí proposat no només incorpori la zona ja protegida per la reserva marina de les illes del Toro i de les Illes Malgrats sinó que a més s'estengui fins al Cap d'es Llamp. «D'aquesta manera es facilitarà l'adopció de mesures de conservació d'algunes espècies d'aus marines amenaçades que utilitzen aquesta zona per alimentació i descans», ha explicat des del GOB.

Per tal de completar i reforçar l'àmbit del parc, des de l'associació ecologista han defensat «la incorporació de les ANEIs (àrees naturals d'especial interès) del Cap des Llamp i del Cap Andritxol, que limiten amb l'àmbit marí proposat i són àrees urbanísticament ja protegides».

«Són espais en molt bon estat de conservació i que mantenen una biodiversitat important, pel que consideram que són mereixedors de ser incorporats a l'àmbit del futur parc per tal de possibilitar-hi mesures de recuperació i conservació dels hàbitats i espècies presents», han proposat des del GOB.

A més, la incorporació d'aquests dos àmbits terrestres donaria peu a l'entrada del municipi d'Andratx dins l'àrea d'influència socioeconòmica del parc natural, fet que des de l'ONG creuen que seria «positiu per a reforçar socialment el parc i que també possibilitaria l'accés a les mesures de desenvolupament socioeconòmic que es poguessin establir».

Des del GOB també exposen que s'han de considerar incloure al Pla altres zones, com l'entorn de la cala de Portals Vells, una estreta franja ubicada entre l'ANEI de Cala Falcó i el sòl urbà de Cala Vinyes, i que «tots els illots es designin com a zones d'exclusió, per tal d'evitar l'accés no autoritzat de persones a aquests enclaus que són autèntics reductes de biodiversitat extraordinària».

De la mateixa manera, el GOB demana a Medi Ambient que consideri incloure també la zona del Banc d'Eivissa i els penya-segats, «per la seva importància per a la reproducció de diverses espècies d'aus amenaçades».