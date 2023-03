Denuncien l'IB-Jove per l'exclusió de les arts visuals al premi Art Jove 2023

L'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha denunciat aquest dilluns, 20 de març, l'Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) i el seu director Sebastià Lliteras per l'exclusió de les Arts Visuals del certamen Art Jove 2023, les bases de les quals varen ser presentades el passat 11 de març. A la nova convocatòria s'hi han inclòs les àrees de fotografia, creació musical, disseny gràfic, memòria històrica, cuina, creació teatral, intèrprets solistes, arquitectura i disseny d'interiors.

L'entitat que agrupa els artistes visuals de l'arxipèlag considera «inacceptable» que un certamen d'arts no inclogui en els seus apartats, precisament, les arts visuals, àrea troncal del premi durant vint anys. Així mateix, que la seva absència «impedeixi la projecció professional i el coneixement públic d'un gran nombre d'artistes joves de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca». La denúncia ha estat presentada per escrit a la presidenta del Govern, Francina Armengol, després de no rebre resposta a les consultes efectuades per l'AAVIB a Lliteras.

El secretari executiu de l'AAVIB, Alex Ceball, comenta: «Resulta menyspreatiu que en un certamen d'arts de caràcter autonòmic, finançat i promogut pel Govern, que posa al seu títol la paraula Art, exclogui sense cap mena de explicació ni argument a les arts visuals. I que en el seu defecte, s'incloguin àrees tan dispars com la cuina, la memòria històrica o el disseny d'interiors. No té lògica tècnica, especialment quan el nostre sector a les Illes ha aconseguit fites històriques darrer any per a la joventut com l'obertura de la primera facultat de Belles Arts, que permetrà que els joves talents no hagin d'emigrar cap a la Península, ad portas, a més de l'Estatut de l'Artista. No ser considerats en un certamen d'abast autonòmic després de vint anys anys és un obert menyspreu. El deure de l'administració pública, si vol enfortir un premi històric, abans d'incloure nous apartats, que està molt bé, és protegir i enfortir el que ja existeix, especialment en una comunitat autònoma que s'ha caracteritzat des de sempre per ser un refugi per a artistes, a les seves quatre illes. Quedar-nos de braços plegats és permetre que els joves es quedin sense un premi en metàl·lic, la possibilitat de projecció de les seves carreres i millorar les condicions d'una realitat summament precària, especialment per a ells, per als joves. L'AAVIB per descomptat reaccionarà, perquè és una ofensió directa».

El portaveu dels artistes balears considera necessari que s'ordeni la immediata reposició de les arts visuals en el premi, perquè la seva situació actual, injusta per omissió, resulta un antecedent molt negatiu en la història de l'entitat: «Sebastià Lliteras, avui en campanya política, i l'IBJove que dirigeix no estan entenent que les arts visuals i els seus artistes són patrimoni tangible i fonamental de la vida, història i present de les Illes Balears, que acaben de fer desaparèixer d'un cop de ploma i sense donar explicacions.

Així mateix, la comissió executiva de l'AAVIB ha votat la creació d'una nova Comissió de Joventut a l'interior de l'associació que pugui fer seguiment de situacions semblants i mitjançant la qual nous artistes joves tenguin accés a l'entitat col·legial. La Comissió serà coordinada per David González (David Dewie), electe per majoria de vots.