L'activista Lourdes Huanca parlarà a Palma sobre la situació del drets humans al Perú

El Parc de les Estacions acollirà el pròxim divendres de Lourdes Huanca, a les 19.00 hores, una xerrada de Lourdes Huanca, activista pels drets humans i de la població indígena del Perú. L'activista parlarà sobre la situació conflictiva que s'està vivint al país d'Amèrica del Sud.

L'acte ha estat convocat pels Amics de la Casa del Poble, el GOB i el Col·lectiu de Peruans Residents a Mallorca. Aquests col·lectius han aconseguit que Huanca faci una aturada a Mallorca en el marc de la seva gira europea per denunciar la situació dels drets humans al Perú.

Segons han explicat des d'Amics de la Casa del Poble aquest dissabte, «creim que la fraternitat continua sent una de les eines principals de la transformació social cap a un món més just. No debades ha estat un dels motors del moviment obrer i protagonista de les seves victòries més importants. Preservem la memòria, cuidem els valors. Ajudar a construir aquesta trobada des del carrer també és salvar la Casa del Poble».