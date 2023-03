Sindicats, patronals de la concertada i el conseller signen l'Acord marc educatiu

Els sindicats, patronals de l'educació concertada i el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, han signat aquest divendres, en un acte en el Consolat de Mar, la reactivació de l'Acord de 2016 i del nou Acord marc de Millora 2023/2027.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat l'Acord marc de millora signat per unanimitat i ha confiat que «permetrà continuar treballant junts a sindicats, patronals i a l'Administració per a millorar l'educació concertada, que ofereix un servei públic absolutament necessari». «Hem tornat al diàleg i a la manera de treballar des dels amplis consensos en el sector de l'educació i en tota la resta», ha valorat Armengol.

«Tots som conscients que encara queda molt de camí per recórrer, però el nou acord marc de l'ensenyament concertat ens posiciona en la bona línia, per a avançar en millores tant per als centres d'ensenyament com per als alumnes». Això implica «una millora de la qualitat educativa, com l'aconseguida fins ara, en haver aconseguit objectius com el de doblegar la corba de l'abandó escolar prematur, reduint-lo a la meitat», ha subratllat.

Per part seva, el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, ha destacat que aquest divendres «és un dia per a valorar en positiu perquè aquest Acord és un gran avanç i la base per a continuar millorant les condicionis soci-laborals dels treballadors dels centres concertats de Balears, alhora que és un acord referent a nivell estatal».

Els dos acords signats aquesta setmana amb el sector educatiu, aquest dijous amb la pública i aquest divendres amb la concertada, «neixen de la voluntat del Govern i de representants sindicals i patronals de l'educació a Balears, d'aconseguir un sistema educatiu amb les condicions necessàries per a garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat, el principal destinatari i l'objectiu final de qualsevol acció que es realitzi en l'àmbit educatiu», ha subratllat el conseller.

Així, entre els elements més destacats del nou acord cal indicar l'increment de mòduls de funcionament de centres, una mesura ja aprovada el dilluns 13 de març a Consell de Govern que suposa un increment del 7,5% en 2023, per import de 1,7 milions d'euros. Amb la millora de la dotació es pretén adaptar el mòdul a les despeses i a l'increment del nivell de vida. D'altra banda, l'Acord suposa una millora en l'equiparació dels treballadors de l'ensenyament concertat amb el professorat de la pública.